Совкомбанк установит максимальные ставки по вкладам на уровне 23%

Вклад «Осенний максимум с Халвой» позволяет получить максимальный доход до 23% годовых при условии ежемесячных покупок (от пяти оплат) на общую сумму не менее ₽10 тыс. по карте «Халва», а также при подключении платной подписки «Халва. Десятка». Базовая ставка по этому вкладу без выполнения условий — до 22% годовых. Срок вложения для получения максимальной ставки — три года без снятия средств, минимальная сумма вложений — ₽50 тыс.



По вкладу «Удобный» максимальная ставка составляет 22% годовых при условии ежемесячных покупок (от пяти оплат) на общую сумму не менее ₽10 тыс. по карте «Халва», а также при подключении платной подписки «Халва. Десятка» на три года. Без выполнения условий при вложении на тот же срок действует базовая ставка — 21% годовых. С депозита можно снимать средства в течение всего срока. Минимальная сумма вложений — ₽10 тыс.