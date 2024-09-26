Совкомбанк установит максимальные ставки по вкладам на уровне 23%

С 27 сентября Совкомбанк повышает максимальные ставки по вкладам «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» до 23% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Вклад «Осенний максимум с Халвой» позволяет получить максимальный доход до 23% годовых при условии ежемесячных покупок (от пяти оплат) на общую сумму не менее ₽10 тыс. по карте «Халва», а также при подключении платной подписки «Халва. Десятка». Базовая ставка по этому вкладу без выполнения условий — до 22% годовых. Срок вложения для получения максимальной ставки — три года без снятия средств, минимальная сумма вложений — ₽50 тыс.
По вкладу «Удобный» максимальная ставка составляет 22% годовых при условии ежемесячных покупок (от пяти оплат) на общую сумму не менее ₽10 тыс. по карте «Халва», а также при подключении платной подписки «Халва. Десятка» на три года. Без выполнения условий при вложении на тот же срок действует базовая ставка — 21% годовых. С депозита можно снимать средства в течение всего срока. Минимальная сумма вложений — ₽10 тыс.
На 26 сентября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 14,93% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
На этой неделе о повышении ставок по вкладам объявили еще два системно значимых банка:
с 24 сентября ВТБ увеличил доходность до 21% годовых по «ВТБ-Вкладу» сроком на один год для новых клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ, или тем, кто перечислит из других банков новые деньги — средства, которые в последние три месяца не были размещены в ВТБ; с 26 сентября Газпромбанк улучшил условия по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе» до 21% годовых при вложении средств сроком на один год.
Максимальную доходность среди топ-10 банков предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых по вкладу «МКБ. Перспектива».