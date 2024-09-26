Рынок акций, старт торгов акциями «Хэдхантера», «ТКС Холдинг»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду, 18 сентября продемонстрировал локальное снижение после предыдущих четырех дней роста — по итогам торгов бенчмарк снизился на 1,46%, закрывшись на отметке 2830,11 пунктов. Долларовый индекс РТС, в свою очередь, снизился на 0,95% до 965 пунктов.
Лидерами падения в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 25 сентября были акции «Сегежи» (-5,78%), «Самолета» (-3,82%), ПИК (-3,22%), депозитарные расписки OZON (-3,12%) и акции «Газпрома» (-3,06%).
Снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рынок, в то время как укрепление рубля на фоне налогового периода добавляет факторы неопределенности, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
По итогам торгов 25 сентября ноябрьский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 2,27%, до $73,46 за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса упала на 2,11%, до $72,9 за баррель.
Утром в четверг цены на нефть продолжили снижаться. Цена контракта с поставкой в декабре на 8:49 мск теряла 2%, до $71,44 за баррель.
«В ближайшие дни возможна проверка уровня 2800 пунктов, который совпадает с 50-дневной скользящей средней. Если индекс пробьет этот уровень, это может сигнализировать о переходе инициативы к “медведям”, — добавил Ярослав Кабаков.
Если индекс не продолжит падение до отметки 2820 пунктов, то возможен его дальнейший рост до 2900 пунктов, прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов.
В осенний период индекс Мосбиржи может вырасти до уровня 3000 пунктов, а до конца года бенчмарк может достигнуть 3400 пунктов. Такое предположение сделал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.
Эксперт полагает, что потенциал движения вниз для бенчмарка ограничен, а восходящий тренд может возобновиться в любой момент.
Объемы торгов оставались повышенными как в последние сессии роста, так и на вчерашнем снижении, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций». «Это сигнал, что Индекс Мосбиржи достиг уровней сопротивления — ранее мы говорили, что это зона 2880−2900 пунктов — и без новых драйверов выше не поднимется», — прогнозируют эксперты.
Старт торгов акциями «Хэдхантер»
В четверг, 26 сентября, на Мосбирже стартуют торги акциями российской «Хэдхантер».
Мосбиржа приостановила торги бумагами HeadHunter (HHRU) в августе в связи с реорганизацией компании. По итогам торгов 9 августа (последний торговый день в стакане Т+1) одна расписка HeadHunter стоила на Мосбирже ₽3908.
Сейчас группа HeadHunter находится в процессе «переезда» в Россию, который начался еще в прошлом году. Компания сменила юрисдикцию с Кипра на Калининградскую область, а новой материнской компанией группы стала МКПАО «Хэдхантер». С 14 августа по 9 сентября проходила процедура обмена расписок и акций кипрской HeadHunter Group на акции российской компании.
24 сентября «Хэдхантер» объявила программу обратного выкупа акций на сумму до ₽10 млрд. Продолжительность программы — до 12 месяцев. Компания также объявила, что после «переезда» намерена выплатить своим инвесторам особый дивиденд на сумму от ₽32 млрд до ₽35 млрд, или от ₽640 до ₽700 на акцию.
Возобновление дивидендных выплат станет возможным по завершению процесса редомициляции компании в Россию, потенциально к концу текущего года, сообщал генеральный директор «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков. HeadHunter приостановила дивидендные выплаты в начале 2022 года.
Байбэк и высокие дивиденды поддержат акции и позволят быстро абсорбировать навес продавцов, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«Мы считаем, что инвестиции в акции “Хэдхантер” могут быть крайне интересными как на коротком, так и на более длинном отрезке времени», — отметил портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин. Компания выигрывает от дефицита на рынке труда.
Бизнес может удвоится по выручке за 4 года, при этом компания сможет заплатить более ₽1000 дивидендов на акцию в течение полутора лет (разовый дивиденд после начала торгов может достичь ₽650−700 на акцию), дальше дивидендная доходность будет двузначной с потенциалом роста дивиденда на 15%+ в год, спрогнозировал эксперт.
Акции «ТКС Холдинга»
Акции «ТКС Холдинга» в среду торговались в лидерах индекса Мосбиржи, на пике подпрыгнув на 5,2%, до ₽2779 за бумагу. К окончанию торгов рост замедлился до 0,64%, однако акции остались в плюсе, закрывшись на уровне ₽2659,5. Бумаги компании одними из немногих завершили среду на положительной территории.
Инвесторы позитивно восприняли отчетность Т-банка по РСБУ. За 8 месяцев текущего года чистая прибыль Т-Банка выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽38,52 млрд.
«Новость, безусловно, положительная, но она была воспринята чересчур позитивно, потому что это отчет именно Т-банка, а не консолидированная отчетность всего холдинга, который помимо банковского направления имеет и другие», — отметил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефремов.
Впрочем, эксперт считает акции перспективными. Ефремов указал на дальнейший рост кредитного портфеля и числа активных клиентов, а также хороший рост чистых процентных и чистых комиссионных доходов (+45% в обоих случаях). Кроме того, «ТКС Холдинг» вернулся к дивидендным выплатам.
«Если прогнозы менеджмента по чистой прибыли на следующий год оправдаются, то мы ожидаем годовую доходность за 2025-й год в районе 10% к текущим ценам», — пишет Иван Ефремов.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить: Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽91,5; Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25. Самые дешевые евро: Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,2, продать — по ₽101,5; Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽102,1, продать — по ₽101,2. Самые дешевые юани: Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽13,65; Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,75. Корпоративные события «Хэдхантер»: начало торгов на Мосбирже акциями компании после редомицилляции по тикером HEAD. «Татнефть»: повторное ВОСА. В повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽38,2 на акцию Последний день для покупки акций под дивиденды.
Доходность указана по цене закрытия торгов 25 сентября
Medtronic. Дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,8%. Ralph Lauren. Дивиденды на каждую акцию — $0,825. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,4%. Ашинский метзавод. Дивиденды на каждую акцию — ₽77. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 49,9%. Группа «Черкизово». Дивиденды на каждую акцию — ₽142,11. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 3,1%. «Ростелеком». Дивиденды на каждую акцию — ₽6,06. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 7,5% по обыкновенным и 8,1% по привилегированным акциям. British American Tobacco. Дивиденды на каждую расписку — $0,733059. Дата выплаты — 6 ноября. Доходность — 1,9%. Другие важные события В Москве откроется VII международный форум «Российская энергетическая неделя». На мероприятии, как ожидается, выступит президент Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в работе Международного банковского форума в Сочи. Россия: объем международных резервов за неделю — 16:00 мск. США: заказы на товары длительного пользования в августе — 15:30 мск. США: дефлятор ВВП за второй квартал 2024 года — 15:30 мск. США: ВВП за второй квартал 2024 года — 15:30 мск. США: число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск. США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 16:20 мск. Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:30 мск. Как завершилась предыдущая торговая сессия Индекс Мосбиржи: 2830,11 (-1,46%) Индекс РТС: 965 (-0,95%) S&P 500: 5722,26 (-0,19%) Dow Jones Industrial Average: 41 914,75 (-0,7%) NASDAQ Composite: 18 082,21 (+0,04%).