Рынок акций, старт торгов акциями «Хэдхантера», «ТКС Холдинг»: дайджест

Бизнес может удвоится по выручке за 4 года, при этом компания сможет заплатить более ₽1000 дивидендов на акцию в течение полутора лет (разовый дивиденд после начала торгов может достичь ₽650−700 на акцию), дальше дивидендная доходность будет двузначной с потенциалом роста дивиденда на 15%+ в год, спрогнозировал эксперт.