Российские виноделы назвали реальную минимальную стоимость вина в России

Как прокомментировал «РБК Вино» топ-менеджер «Кубань-Вино», цена зависит от веса и формы бутылки, от виноматериала, стоимости винограда, вспомогательных материалов. Даже из одного и того же винограда, собранного в один и тот же год, при использовании разных процессов стоимость может отличаться в три-четыре раза за счет других вспомогательных материалов, выдержки и так далее.