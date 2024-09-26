Российские виноделы назвали реальную минимальную стоимость вина в России

«500 ₽, да, это возможно. Но может стоить и меньше. Например, при нашем производстве за счет эффекта масштаба. У таких крупных производителей, как мы, обладающих собственными виноградниками, саженцами, развитыми технологиями, цена качественного вина может начинаться от 300 ₽», — прокомментировал Евгений Емельянов.
Ранее главный винодел компании «Дербент вино» Шамиль Алиев сказал, что бутылка качественного российского вина на полке магазина стоит не меньше 500 ₽, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное приходится на комплектующие — бутылку, пробку, этикетку и производственные затраты.
«Справедливая стоимость бутылки хорошего отечественного вина — не меньше 500 ₽ Однако в ретейле можно видеть вино и по 200 ₽, так как виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина», — сказал он.
Как прокомментировал «РБК Вино» топ-менеджер «Кубань-Вино», цена зависит от веса и формы бутылки, от виноматериала, стоимости винограда, вспомогательных материалов. Даже из одного и того же винограда, собранного в один и тот же год, при использовании разных процессов стоимость может отличаться в три-четыре раза за счет других вспомогательных материалов, выдержки и так далее.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что средняя цена тихого вина в рознице в России, по данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», на конец 2023 года составляла 553,03 ₽ за литр, а игристого — 463,9 ₽ за литр. Виноград формирует только 10−15% стоимости вина, а цена производителя отличается от розничной минимум в два раза.
Позже в Крыму виноделы заявили о влиянии аномальной погоды сезона 2024 года на урожай, вкус вина и его будущую стоимость. По мнению главы винодельческого хозяйства UPPA Winery Павла Швеца, уменьшение объема урожая в пределах 20−30% скажется на итоговой цене продукции. «Нам придется повысить цены», — заявил Швец.