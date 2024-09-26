Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

«Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт», — сказал он.
Колосков добавил, что если клиенты будут контактно и лояльно проявлять интерес в погашении, банки найдут вариант, при котором им тоже выгодно работать с неплательщиком.
«Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства — это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило», — пояснил гендиректор АБК.
По его словам, наличие в базе — это не проблема, проблема в базе кредитных историй, потому что кредитная история портится, а на основании нее банки выдают кредиты.
«Коллекторские базы, как правило, очень сильно охраняются. И когда говорят, звонят мошенники, это как раз не от коллекторских агентств база, а какие-то другие источники», — заключил Колосков.