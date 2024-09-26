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Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и пытаться договориться, чтобы не попасть в базу к коллекторам, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков.

Источник: Luis Villasmil/СС0

«Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт», — сказал он.

Колосков добавил, что если клиенты будут контактно и лояльно проявлять интерес в погашении, банки найдут вариант, при котором им тоже выгодно работать с неплательщиком.

«Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства — это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило», — пояснил гендиректор АБК.

По его словам, наличие в базе — это не проблема, проблема в базе кредитных историй, потому что кредитная история портится, а на основании нее банки выдают кредиты.

«Коллекторские базы, как правило, очень сильно охраняются. И когда говорят, звонят мошенники, это как раз не от коллекторских агентств база, а какие-то другие источники», — заключил Колосков.