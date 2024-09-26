Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

«Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства — это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило», — пояснил гендиректор АБК.