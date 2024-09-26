Резервное пикирование: в падении цен на жилье увидели риски для банков

Снижение цен на жилье может нести риски для финрынка, следует из отчета Счетной палаты по льготной ипотеке («Известия» его изучили). Если стоимость залогового имущества по жилищным кредитам упадет более чем на 20%, участникам рынка придется досоздать резервы на 4,5 трлн рублей и государству потребуется вмешаться в ситуацию. Эксперты называют такой сценарий стрессовым, но допускают падение цен на недвижимость в следующем году. Почему это может случиться и как повлияет на рынок — в материале «Известий».