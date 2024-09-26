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Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Играет на нем стабилизирующую роль, участвует в таких авторитетных форматах как “Опек+” и “Форум стран экспортеров — газа”… Мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами», — сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.