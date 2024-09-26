Путин заявил о планах продолжить сотрудничество с партнерами по ОПЕК+

«Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Играет на нем стабилизирующую роль, участвует в таких авторитетных форматах как “Опек+” и “Форум стран экспортеров — газа”… Мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами», — сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».