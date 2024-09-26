«Плеер.ру» прекратил работу

В среду, 25 сентября, в телеграм-канале интернет-магазина «Плеер.ру» появилось уведомление: «По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!», а также адрес электронной почты, куда можно отправлять обращения. Днем ранее подобное сообщение было опубликовано на сайте ретейлера. На это обратило внимание издание Shopper’s. Единственная физическая точка магазина на станции метро «Автозаводская» в Москве также закрыта, убедился корреспондент РБК.



По словам источника Shopper’s среди заказчиков «Плеер.ру», менеджеры компании «уволились одним днем».



«Плеер.ру» был создан в 2001 году Алексеем Конышевым для продажи, покупки или обмена музыкальной электроники: плееров, приемников, адаптеров и аккумуляторов Sony, Panasonic и других брендов. С момента появления «Плеер.ру» «сразу начал демпинговать», говорили конкуренты компании.



Были претензии к «Плеер.ру» и у правоохранительных органов. Например, в июле 2018 года Федеральная служба безопасности провела обыски и приостановила работу магазина на несколько дней. В 2019-м суд приостанавливал работу компании на 30 дней из-за неуплаты налогов.



При этом примерно раз в три года компания меняла юрлицо, указанное на сайте. Сейчас там значится ООО «Восход». По данным Rusprofile, его владельцем является Артем Кобзарь. Выручка компании в 2023 году (последние доступные данные) снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 3,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 91%, до 79 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников сократилась со 100 до 75. При этом кредиторская задолженность составляла 1,3 млрд руб.



Летом «Плеер.ру» выпустил презентацию с планами превращения в маркетплейс, но было ли начато преобразование, неизвестно.



Руководитель налоговой практики юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Грибков отметил, что частая смена юрлица при отсутствии иных существенных изменений зачастую бывает связана с попыткой избежать контрольных мероприятий, в том числе выездных проверок налоговыми органами. «Дело в том, что такая проверка может быть назначена за три предшествующих года. Если новое юрлицо появилось не в результате реорганизации, то согласно закону оно формально не является правопреемником предыдущего юрлица по налоговым обязательствам, пока не будет доказан умысел с целью избежания уплаты налогов путем перевода бизнеса», — рассказал Грибков. По его словам, как правило, компании, работающие на розничном рынке, допускают нарушения, связанные с выдачей чеков покупателям, а также неполным учетом выручки для целей налогообложения, среди их контрагентов бывает много фиктивных компаний, так называемых однодневок. «Кроме того, в аналогичных случаях нередко выявляются нарушения законодательства при обложении НДФЛ и страховыми взносами выплат сотрудникам», — указал эксперт.



РБК направил запрос на почту «Плеер.ру».