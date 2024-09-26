ОПЕК+ начнет увеличивать добычу нефти в декабре, пишет Reuters

«ОПЕК+ намерена приступить к увеличению добычи нефти в декабре, поскольку его влияние будет незначительным, если в сентябре и последующие месяцы будет реализован план некоторых членов по более значительным сокращениям для компенсации чрезмерной добычи», — пишет агентство.
По словам источников Рейтер, увеличение добычи в декабре связано не с восстановлением доли рынка, а с тем, что небольшое количество стран постепенно сворачивают добровольные сокращения.
Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, несмотря на риск долгосрочно низких цен.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее — еще на 2,2 миллиона — ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь.