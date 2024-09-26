ОПЕК+ начнет увеличивать добычу нефти в декабре, пишет Reuters

Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее — еще на 2,2 миллиона — ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь.