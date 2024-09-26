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Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экспорт разрешается в том случае, когда на внутреннем рынке избыток того или иного вида топлива, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак возможность возобновления поставок бензина за рубеж, добавив, что ситуация на рынке нефтепродуктов внутри страны не вызывает опасений.

Источник: Reuters

«Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, — главная задача обеспечивать внутренний рынок», — сказал Новак в кулуарах РЭН.

«На рынке нефтепродуктов ситуация стабильная. Рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина, дизельного топлива. Мы не видим никаких здесь ситуаций, которые бы вызывали опасения», — добавил он.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.