Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

«Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, — главная задача обеспечивать внутренний рынок», — сказал Новак в кулуарах РЭН.