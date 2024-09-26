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Минфин сообщил об обсуждении отмены надбавки по НДПИ для «Газпрома»

На период до 2025 года для «Газпрома» налог на добычу был повышен на ₽50 млрд ежемесячно. Компания просила правительство досрочно снизить налоговую нагрузку, но решение пока не принято.

Источник: AP 2023

Правительство изучает предложение «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2025 года, однако решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Вопрос обсуждается в правительстве. Решение еще не принято», — сказал Сазанов. «Решение может быть принято в ближайшие несколько недель», — добавил заместитель министра.

На период с 2023 по 2025 год налог на добычу полезных ископаемых для компании «Газпром» был дополнительно повышен на ₽50 млрд ежемесячно, или на ₽600 млрд в год.

Ранее о возможности ослабления налоговой нагрузки на «Газпром» в 2025 году сообщал Bloomberg. На фоне сообщений об этом стоимость акций компании 23 сентября росла почти на 6%.

В 2022 году «Газпром» установил рекорд по общей сумме объявленных дивидендов как в своей истории, так и на российском рынке акций, притом что финальные дивиденды за 2022 года выплачены не были. Газовый концерн направил на выплаты владельцам акций в общей сложности ₽1,208 трлн. За 2023 год «Газпром» дивиденды не выплачивал. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по МСФО — он составил ₽629 млрд.