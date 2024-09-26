Клиенты Райффайзенбанка вывели ₽120 млрд перед отменой переводов в валюте

Динамика клиентских средств в Райффайзенбанке — это результат проводимой им политики «по ограничению перечня принимаемых на обслуживание клиентов», считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев: «Эти ограничения связаны как с позицией материнской группы в отношении российского рынка, так и с отсутствием у банка в настоящий момент конкурентных пассивных продуктов».



Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота тоже считает, что такой резкий отток и розничных, и корпоративных пассивов — следствие изменений тарифной политики Райффайзенбанка. «Уход более чем 120 млрд руб. пассивов за месяц означает резкое снижение склонности корпоративных и розничных клиентов держать остатки на счетах в Райффайзенбанке. Вероятно, чаще других целей формирования остатков на счетах превалировали цели платежей, расчетов и переводов. Здесь банк действительно во многом закрыл окно возможностей по валютным переводам», — говорит эксперт.



Единственный акционер Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) — планирует свернуть бизнес в России еще с 2022 года, но пока этого так и не произошло. Более того, в 2022—2023 годах российская «дочка» приносила материнской структуре более половины чистой прибыли. Весной этого года RBI получила предписание от Европейского центрального банка о сокращении кредитного портфеля и потока платежей из России. Топ-менеджмент группы сообщал, что активизирует исполнение требований европейского регулятора в третьем квартале, но это началось раньше. Так, в конце мая Райффайзенбанк предупредил о прекращении проведения переводов в долларах для физлиц и юрлиц с 10 июня. 15 августа было объявлено об остановке всех валютных переводов с 2 сентября. При этом Райффайзенбанк допускал проведение трансграничных транзакций для «узкого круга клиентов из белого списка».



В сентябре в ситуацию вмешался Банк России. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор направил «дочкам» европейских банков предписание, запрещающее отказывать клиентам в проведении денежных переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких операций. Таким игрокам также запретили передавать материнским организациям и другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах «для формирования каких-либо перечней или белых списков».



«Мы видим давление, мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, — она недопустима. “Дочки” европейских и других иностранных банков в Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле, и исполнение требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречит российскому правопорядку и дискриминирует их клиентов», — поясняла Набиуллина.



Согласно информации на сайте Райффайзенбанка, для физлиц валютные переводы через банк по-прежнему недоступны. В тарифном плане для корпоративных клиентов валютные переводы по-прежнему упоминаются (.pdf).



Политика Райффайзенбанка не противоречит предписанию Банка России, полагает Бархота: «Банку проще серьезно ужесточить комплаенс-контроль и повысить тарифы, что побуждает клиентов искать запасной аэродром для своей валютной транзакционной активности, а значит, и выводить остатки». Эксперт считает, что на горизонте двух-трех месяцев Райффайзенбанк не сможет восстановить утраченные пассивы, поскольку «его функции как медиатора валютной ликвидности во многом дезавуированы».



«Мы видим, что банку приходится балансировать между противоречащими требованиями регулирующих органов, и ожидаем, что сокращение объемных показателей банка в среднесрочной перспективе продолжится, в том числе и на рынке трансграничных переводов», — соглашается Корнев. Но, по его словам, агентство не считает отток средств источником повышенного риска для ликвидности Райффайзенбанка. «Его привлеченные средства практически полностью покрыты как валютными, так и рублевыми ликвидными активами высокого кредитного качества», — пояснил аналитик.



Как менеджмент RBI пытается продать Райффайзенбанк Весной 2023 года Raiffeisenbank International объявила, что рассматривает два сценария сворачивания бизнеса в России — продажу подконтрольного ей Райффайзенбанка или его вывод из состава группы (spin-off). Глава RBI Йоханн Штробль на протяжении многих месяцев говорил на пресс-конференциях, что оба сценария равновероятны, а сделка по продаже требует многочисленных согласований от регуляторов и откладывается. В июле 2024 года топ-менеджер допустил частичный выход RBI из капитала Райффайзенбанка — продажу только 60% акций. Сроки сделки он не называл. 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая оспаривает сделку RBI по выкупу долей в строительной компании Strabag. Представитель группы тогда признавал, что решение суда временно блокирует возможность любых операций с акциями российской «дочки», хотя и не влияет на операционную деятельность банка.