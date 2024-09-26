Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекорда





«Прибыль банковского сектора по итогам 2024 года составит 3,6−3,8 трлн руб. и превысит результаты 2023-го», — говорится в обзоре аналитиков агентства. Чистая прибыль российских банков в 2023 году составила 3,3 трлн руб. Аналитики «Эксперт РА» напоминают, что этому способствовали рост процентных и комиссионных доходов по мере восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы, а также переоценка валютных активов. Для сравнения: по итогам 2022 года чистая прибыль составила всего 203 млрд руб., по итогам 2021 года — 2,4 трлн руб.



Замедление темпов роста прибыли в 2024 году аналитики «Эксперт РА» объясняют сжатием чистой процентной маржи и охлаждением кредитования по мере удорожания пассивов. Ключевая ставка ЦБ в 2024 году находится в диапазоне 16−19%. Также давление на темпы роста розничного портфеля окажут завершение программы безадресной льготной ипотеки и ужесточение макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам. Авторы обзора ожидают, что банкам придется доформировать резервы из-за роста долговой нагрузки бизнеса.



По итогам первого полугодия 2024 года банки уже заработали 1,9 трлн руб. чистой прибыли. Доля банков топ-10 в общем финансовом результате составила 73%, на банки с 11-го по 100-е место и вне топ-100 пришлось 25 и 2% соответственно. «Каждая из анализируемых групп банков заработала больше половины от итоговой прибыли прошлого года», — подчеркивают авторы исследования.



Концентрация прибыли на топ-10 игроков продолжит увеличиваться и к концу года составит 74%. Однако пока их доля в прибыли не достигнет рекордного показателя 2021 года — 84%. «В условиях высокой ключевой ставки и возможности проводить международные расчеты средние и маленькие банки продолжат получать сверхдоходы. В среднесрочной перспективе вследствие снижения ключевой ставки, которая сейчас обеспечивает существенную часть прибыли небольших кредитных организаций, и завершения объединений крупнейших банков ожидается дополнительный рост концентрации прибыли на лидерах рынка», — прогнозируют авторы обзора. Речь идет об объединении двух крупных банков — Т-банка и Росбанка. В результате интеграции, которая должна завершиться в первом квартале 2025 года, Росбанк будет присоединен к Т-банку в качестве филиала.



Аналитики рейтингового агентства НКР еще весной прогнозировали, что российские банки могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. по итогам 2024 года. Банк России в июне ожидал, что кредитные организации смогут получить 3,6 трлн руб. чистой прибыли.



Предпосылки прогноза Базовый сценарий «Эксперт РА» предполагает, что ключевая ставка достигнет 20% к концу года, инфляция по итогам 2024 года будет находиться на уровне прошлого года и составит около 7,5%. Среднегодовой курс рубля прогнозируется на уровне 91 ₽ за доллар США, при этом внутри года возможны периоды повышенной волатильности. Экономика продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году в реальном выражении на 2,9% к концу года.



Вероятность реализации базового прогноза оценивается на уровне 80%. «Однако в случае существенного отклонения макроэкономических параметров от ожидаемых сумма чистой прибыли банковского сектора может значительно отличаться от прогнозной. При ухудшении операционной среды для банков мы ожидаем, что регулятор примет новые меры, чтобы демпфировать системные риски», — говорится в обзоре.