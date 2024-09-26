ЦБ предложил уведомлять о взятых кредитах через «Госуслуги»

По мнению Набиуллиной, «период охлаждения» должен вводиться для всех видов кредитов, «безотносительно признаков мошенничества», но различаться в зависимости от суммы кредита. Например, сейчас предлагается приостанавливать процедуру кредитования до четырех часов, если сумма кредита — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. (или 10 МРОТ). «В значительном числе случаев, как говорят банки, [за это время] человек либо может сам уже разобраться, либо родственники и близкие подсказать. Там, где большие кредиты, большие суммы и большие риски, делать два дня период охлаждения», — рассказала глава ЦБ.