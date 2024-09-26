Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона

В России 25 июля 2024 года вступили в силу поправки в 161-ФЗ, согласно которым банки должны возвращать клиентам украденные мошенниками средства в ряде случаев, в том числе если кредитная организация допустила проведение перевода на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Регулятор собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. При этом если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то необходимо обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России, говорил ранее ЦБ.