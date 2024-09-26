Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август

Также Осадчий отмечает, что самый большой посленалоговый убыток за август среди российских банков у Россельхозбанка — 1,8 миллиарда рублей. Второе месте в этом антирейтинге занимает «ХКФ Банк» с убытком 1,5 миллиарда рублей, находящийся в процессе объединения с Совкомбанком. На третьем месте — «Уральский банк реконструкции и развития» с убытком в 1,4 миллиарда рублей.