Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август

«Банки, принадлежащие недружественным нерезидентам, вошли в топ-10 по чистой прибыли по РСБУ: Райффайзенбанк — 5 место (11,5 миллиарда рублей), Юникредитбанк — 8 место (8,2 миллиарда рублей)», — подсчитал аналитик.
«Столь сильные результаты объясняются мощным конкурентным преимуществом, возникшим из-за санкций — эти банки не попали под санкции, они не отключены от SWIFT и осуществляют международные транзакции в евро и других токсичных валютах в интересах российских клиентов», — пояснил эксперт.
Согласно подсчетам аналитика, на первом месте по финансовым результатам за август 2024 года — Сбербанк с чистой прибылью в 142,7 миллиарда рублей, на втором — Альфа-банк с прибылью в 58,1 миллиарда рублей и на третьем — Газпромбанк, заработавший 47,2 миллиарда рублей.
Также Осадчий отмечает, что самый большой посленалоговый убыток за август среди российских банков у Россельхозбанка — 1,8 миллиарда рублей. Второе месте в этом антирейтинге занимает «ХКФ Банк» с убытком 1,5 миллиарда рублей, находящийся в процессе объединения с Совкомбанком. На третьем месте — «Уральский банк реконструкции и развития» с убытком в 1,4 миллиарда рублей.