Акции «Газпрома» выросли на новости об обсуждении отмены надбавки к НДПИ

Правительство обсуждает предложение «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года, но решения пока нет, рассказал журналистам на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Вопрос обсуждается в правительстве. Решение еще не принято», — сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По срокам принятия решения замминистра финансов предположил, что это будут ближайшие недели. «Решение может быть принято в ближайшие несколько недель», — сказал он.
На период с 2023 по 2025 год налог на добычу полезных ископаемых для компании «Газпром» был дополнительно повышен на ₽50 млрд ежемесячно, или на ₽600 млрд в год.
Ранее о возможности того, что налоговая нагрузка на компанию может быть ослаблена в 2025 году, сообщал Bloomberg.
Акции «Газпрома» (GAZP) в ходе торгов на Мосбирже перешли от снижения к росту и на 11:12 мск выросли на 2,09%, достигнув ₽138,27.
Выручка «Газпрома» за первое полугодие 2024 года по МСФО увеличилась на 24%, до ₽5,088 трлн. Чистая прибыль за первое полугодие выросла более чем в три раза по сравнению с показателем прошлого года и составила ₽1,043 трлн.
Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), составила ₽779 млрд, что на 26% выше показателя годом ранее. EBITDA за отчетный период достигла ₽1,459 трлн, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель «чистый долг/EBITDA» по итогам отчетного периода в рублевом выражении составил 2,4x.
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает, что на дивиденды компания направляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Но при соотношении чистый долг/ EBITDA выше 2,5х совет директоров вправе предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
В 2022 году «Газпром» установил рекорд по общей сумме объявленных дивидендов как в своей истории, так и на российском рынке акций. По итогам первой половины 2022 года концерн выплатил дивиденды в размере ₽51,03 на акцию, направив на эти цели ₽1,208 трлн. Финальные дивиденды по итогам 2022 и дивиденды за 2023 год компания не выплачивала.
«Газпром» — глобальная энергетическая компания. Она занимается геологоразведкой, добычей, переработкой и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализацией газа в качестве моторного топлива, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Основным акционером «Газпрома» является государство, под контролем которого находится 50,23% акций компании.
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