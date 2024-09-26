Акции «Газпрома» выросли на новости об обсуждении отмены надбавки к НДПИ

В 2022 году «Газпром» установил рекорд по общей сумме объявленных дивидендов как в своей истории, так и на российском рынке акций. По итогам первой половины 2022 года концерн выплатил дивиденды в размере ₽51,03 на акцию, направив на эти цели ₽1,208 трлн. Финальные дивиденды по итогам 2022 и дивиденды за 2023 год компания не выплачивала.