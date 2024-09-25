В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Помимо этого, по данным Сбербанка, до 30% похищенных денег выводится с помощью переводов «me2me» (на свой же счёт): жертву убеждают перевести деньги со своего счёта в хорошо защищённом банке на свой же счёт в другом, менее защищённом. Если такого счёта нет ― просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход «антифрод-системы» (системы противодействия мошенникам) менее защищённого банка, либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам.