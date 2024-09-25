В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

«Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платёжные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы», — рассказал он. Так, по оценкам Сбербанка, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платёжной системы (если оно ещё не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.
Далее аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные (как собственные сбережения, в том числе снятые со счетов в разных банках, так и кредитные средства) через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своём телефоне.
В итоге внесение денег с такой карты идентифицируется как операция, совершённая владельцем мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют злоумышленники. «Чтобы “перекрыть кислород” злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией», — предлагает Кузнецов.
Помимо этого, по данным Сбербанка, до 30% похищенных денег выводится с помощью переводов «me2me» (на свой же счёт): жертву убеждают перевести деньги со своего счёта в хорошо защищённом банке на свой же счёт в другом, менее защищённом. Если такого счёта нет ― просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход «антифрод-системы» (системы противодействия мошенникам) менее защищённого банка, либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам.
«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами. В первую очередь ужесточение стандарта должно касаться банков-получателей — например, они должны строже и внимательнее относиться к операциям по снятию наличных, если клиент недавно перевёл деньги на счёт из другого банка», — заключил Кузнецов.