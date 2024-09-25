В первый день торгов фьючерсами на какао инвесторы наторговали на ₽53 млн

Логика движения котировок фьючерсов на какао на Московской бирже на сегодняшний день не вполне понятна, отметил в связи с этим аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он указал на то, что на Чикагской товарно-сырьевой бирже декабрьский фьючерс подорожал (+1,04%), при этом доллар укрепился к рублю. «На этом фоне фьючерс на российском фондовом рынке должен активно расти в цене», — считает эксперт.