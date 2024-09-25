В первый день торгов фьючерсами на какао инвесторы наторговали на ₽53 млн

Объем торгов фьючерсами на какао на Мосбирже в первый день превысил ₽53,3 млн. Всего по ближайшему контракту с экспирацией в декабре инвесторы провели 762 сделки на 7286 контрактов. Цена снизилась по сравнению с открытием на 6%, до ₽724,2.
Логика движения котировок фьючерсов на какао на Московской бирже на сегодняшний день не вполне понятна, отметил в связи с этим аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он указал на то, что на Чикагской товарно-сырьевой бирже декабрьский фьючерс подорожал (+1,04%), при этом доллар укрепился к рублю. «На этом фоне фьючерс на российском фондовом рынке должен активно расти в цене», — считает эксперт.
С 24 сентября инвесторам доступны расчетные фьючерсы на какао с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025 года.
Параметры расчетного фьючерса на какао:
код контракта — COCOA (короткий код — CC); минимальный объем контракта — 10 кг; сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.
Базовый актив фьючерса — стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Как сообщала Мосбиржа, контракты отражают динамику цен на какао с доставкой из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США. Торги и расчеты по контрактам происходят в российских рублях.
Как отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, в этом году цены на какао вначале выросли на 150%, а затем скорректировались на 40%. По словам эксперта, стоимость фьючерсов на какао выросла на новостях о засухе в африканских странах. У инвесторов возникли опасения по поводу дефицита сырья. Большая часть предложения какао на мировом рынке зависит от четырех стран — Кот-д’Ивуара, Ганы, Камеруна и Нигерии.
Кроме того, стоимость цены на какао подскочили после инициативы Евросоюза, требующей от производителей шоколада выработать систему контроля за импортируемыми какао-бобами, отметила Рокотянская. Как пишет Bloomberg, правило вступит в силу с 30 декабря 2024 года. Эксперт считает, что из-за этого производители могут закупать сырье впрок по старым правилам.
«Не последнюю роль в сильных колебаниях фьючерсов играют и рыночные факторы — шорт-сквиз и лонг-сквиз. Инструмент активно используется хеджерами, поэтому резкий рост цен мог спровоцировать активное закрытие хедж-позиций, разгоняя цену до неадекватных значений», — считает Людмила Рокотянская.
Впрочем, в ближайшие годы цены на какао могут снизиться на фоне роста производства какао-бобов, полагает аналитик. Она отмечает, что сейчас контракты со сроком исполнения в отдаленном будущем на мировых биржах торгуются дешевле текущих, что указывает на ожидания снижения цен к $5000 за тонну к 2026 году.
По мнению аналитика, негативным сигналом для инвесторов будет закрепление цен ниже $7000 за тонну. Если же фьючерсы на какао пробьют $8000 за тонну и несколько дней будут закрываться выше этого значение, то можно будет говорить о новом растущем импульсе.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что с приближением периода сбора нового урожая мировые производители шоколада снова начнут хеджировать риски перебоев поставок какао, чем вызовут очередной скачок цен.
«В этой связи, по нашим прогнозам, в начале следующего года рыночная стоимость какао-бобов вновь может вырасти до $10 тыс. с текущих $7,8 тыс. При стабильном курсе рубля на Московской бирже можно ожидать сопоставимую динамику котировок соответствующих фьючерсов», — подсчитал эксперт.