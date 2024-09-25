Уоррен Баффетт сократил долю в Bank of America до 10,5%

Berkshire Hathaway обязана в течение двух рабочих дней раскрывать информацию об операциях с акциями компаний, где у холдинга доля 10% и более. Как только у холдинга станет меньше 10%, у него будет право не раскрывать данные в течение нескольких недель. Обычно в таком случае информация попадает только в квартальные отчеты.