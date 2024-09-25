Уоррен Баффетт сократил долю в Bank of America до 10,5%

Финансовый конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжил сокращать инвестиции в Bank of America. Согласно отчету, опубликованному 19 сентября, Berkshire Hathaway на текущей неделе продал акции банка на сумму $863 млн. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные, поданные Berkshire Hathaway в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Сделки происходили 22, 23 и 24 сентября. В итоге доля компании в капитале BofA упала до 10,5%.
Компания Уоррена Баффета начала продавать акции Bank of America в середине июля, до этого позиция не сокращалась с 2019 года. В августе Berkshire Hathaway взяла паузу, однако в середине этого месяца вновь начала сокращать позицию.
После долгих лет увеличения доли в BofA и похвал в адрес руководства банка Баффет не дал публичного объяснения своего решения о сокращении инвестиции. Комментировать это может быть сложно, поскольку американские регуляторы не хотят, чтобы крупные акционеры банков оказывали влияние на кредитные учреждения, писал ранее Bloomberg.
Возможно, что вскоре доля Berkshire Hathaway в банке станет меньше 10% — порогового значения, при котором требуется раскрытие информации о сделках в течение нескольких дней.
Berkshire Hathaway обязана в течение двух рабочих дней раскрывать информацию об операциях с акциями компаний, где у холдинга доля 10% и более. Как только у холдинга станет меньше 10%, у него будет право не раскрывать данные в течение нескольких недель. Обычно в таком случае информация попадает только в квартальные отчеты.
В сентябре Уоррен Баффет фактически окупил инвестиции в Bank of America. Сумма общей выручки от продажи акций с середины июля и дивидендов, полученных с 2011 года, превысила $14,6 млрд, которые конгломерат ранее потратил на формирование своей доли во втором по величине банке США.
На торгах 28 августа рыночная стоимость холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета превысила $1 трлн. В итоге она стала седьмой американской компанией с капитализацией свыше $1 трлн. Berkshire Hathaway также стала первой американской компанией за пределами технологического сектора, чья капитализация превысила $1 трлн.