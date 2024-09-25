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Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.