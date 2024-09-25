Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин

«По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.