«По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
Россия вышла в число ведущих экспортеров продуктов питания, заявил Путин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия по поставкам продуктов питания уже вошла в число ведущих мировых экспортеров, заявил президент России Владимир Путин.