Путин: доля западных валют в расчетах за российский экспорт упала вдвое

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%», — сказал глава государства.
Он пояснил, что с 2021 по 2023 год доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%, за импорт — до 30%. К этому привели «враждебные действия со стороны некоторых западных элит», уточнил Путин, — России стало сложнее получать оплату за экспорт и рассчитываться за импорт.
Кроме того, глава государства привел статистику по неэнергетическому экспорту — 2001 по 2023 год его объем вырос с 36 до 148 миллиардов долларов.
«Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще, на самом деле, не так уж и много», — добавил президент.
Увеличение несырьевого экспорта на две трети к 2030 году по сравнению с 2023-м — одна из национальных целей развития, напомнил Путин. Он отметил, что это амбициозная идея, с учетом вызовов, с которыми столкнулись российские компании.
Тем не менее, по поставкам продуктов питания Россия уже вошла в число мировых лидеров, сообщил глава государства.
«Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — добавил он.
Путин пообещал, что власти будут поддерживать усилия регионов в экспортной сфере. Он подчеркнул, что нужно системно развивать экспорт, включая несырьевой, увязывать между собой региональные и федеральные инициативы. Кроме того, президент поручил правительству и Российскому экспортному центру помогать коллегам и вовремя направлять необходимые рекомендации.