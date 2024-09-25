Путин: доля западных валют в расчетах за российский экспорт упала вдвое

Он пояснил, что с 2021 по 2023 год доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%, за импорт — до 30%. К этому привели «враждебные действия со стороны некоторых западных элит», уточнил Путин, — России стало сложнее получать оплату за экспорт и рассчитываться за импорт.