Провайдер предложил повысить сбор при покупке авиабилета в агентствах

Оператор российской системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) компания АО «ТКП» предложила своим партнерам — агентствам по продаже авиабилетов — изменить схему расчетов за их оформление на бланках СВВТ. На таких бланках билеты оформляются, когда их приобретают не у авиаперевозчика, а у агентств-посредников. В некоторых случаях (например, при продаже билетов по субсидируемым тарифам) агенты могут оформить билет только на бланке СВВТ, пояснил РБК президент Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко.



Сейчас при продаже такого билета «ТКП» взимает так называемую «таксу ZZ» в размере 185 рублей. Эту сумму оплачивает пассажир дополнительно к стоимости самого перелета. «ТКП» предлагает с 1 ноября заменить таксу с пассажира на «сбор за услугу информационно-технологического обеспечения (ИТО)» с агентств, который также предполагает оплату НДС, следует из разосланного агентам дополнения к стандартному договору (РБК ознакомился с копией). Таким образом, стоимость каждого проданного сегмента перелета через ТКП вырастет со 185 до 222 рублей.



Демиденко приводит расчет: если семья из 4-х человек летит по маршруту Новосибирск — Москва — Сочи (8 сегментов перелета), то на нее ляжет дополнительная сумма в 1776 рублей вместо 1480 рублей (сверх стоимости билетов). Для самих агентств такое нововведение обернется ростом расходов на услуги ТКП в разы (сейчас агенты оплачивают ИТО в фиксированном размере 1,8 тыс руб. в месяц).



«Рассматриваемое изменение путем кратного увеличения расходов агентств делает их деятельность экономически невыгодной. Агентства в большинстве своем продают авиаперевозки корпоративным клиентам, имея с ними многолетние контракты и не имеют возможности быстро поменять их. Вызывает настороженность и увеличивающаяся разница между стоимостью билетов у авиакомпаний и в агентской среде. Для многих семей такая разница станет заградительной для покупок в агентствах», — сообщается в обращении ААВТ президенту «ТКП» Кузьме Михайлову, направленном 18 сентября (копия есть у РБК).



В Союзе агентств делового туризма (САД) тоже отметили, что следят за ситуацией вокруг инициативы «ТКП». «Считаем, что с точки зрения рынка бизнес-тревел это нововведение приведет к тому, что агентства будут вынуждены пересматривать долгосрочные договоры с клиентами в сторону повышения платы», — уточнил РБК председатель совета директоров «Аэроклуба» и член правления САД Денис Матюхин.



РБК обратился за комментарием в Минтранс. Представитель «ТКП» отказался от комментариев.



Что такое ТКП «ТКП» (ранее называлась Транспортная клиринговая палата) создавалась в 1990-х годах авиакомпаниями для взаиморасчетов разных участников отрасли. Это был исполнительный орган Минтранса по расчетам, пояснили РБК участники агентского рынка. По данным СПАРК на 2018 год, мажоритарная доля «ТКП» принадлежала структурам, которые контролировала семья экс-гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова (скончался в 2015 году) и его партнер Сулейман Ибрагимов. В отчетности «ТКП» за 2023 год среди акционеров с долей более 20% указаны «Апстрим-инвест» (с 2004 года) и два неназванных физических лица, которые вступили в права в 2022 году.



По состоянию на 31 декабря 2023 года у «ТКП» были заключены договоры с 89 авиакомпаниями, 4 ж/д-перевозчиками, 753 агентствами по продаже воздушных перевозок, 31 провайдером допуслуг, говорится в отчетности.



Споры вокруг таксы Такса ZZ, взимаемая с пассажира, неоднократно вызывала споры в агентском сообществе и у транспортных прокуроров. В 2019 году «ТКП» пыталась легализовать этот сбор, но изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) приняты не были.



В 2021 году Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, посчитав, что такса взимается законно. Прокурор же аргументировал, что такса является доходом «ТКП», а не перевозчика. А по нормам федерального законодательства (ФАП № 82), расходы на оформление авиабилета относятся к расходам перевозчика и учитываются в установленном им тарифе или сборе.



Одним из аргументов суда тогда был тот факт, что такса применяется с 2001 года, а иск, оспаривающий ее законность, был подан только в 2021 году, — после истечения исковой давности. Дело дошло до кассационной инстанции, которая оставила решения первого суда и апелляции в силе. Судьи Верховного суда в 2023 году дважды отказывали в передаче кассационного представления для рассмотрения.



Однако Железнодорожный районный суд Новосибирска летом этого года принял решение по аналогичному спору не в пользу «ТКП», обязав компанию, агента и авиакомпанию «Победа» вернуть гражданину 185 рублей и оплатить моральный вред, выяснил РБК. Иск инициировал новосибирский транспортный прокурор в защиту интересов пассажира Максимова Д. А., купившего билет на рейс лоукостера Новосибирск-Москва в апреле этого года за 8 274 рубля, из которых 185 рублей — такса. Прокурор вновь настаивал, что такса нарушает права пассажиров, а условие договора между авиакомпаниями и «ТКП» противоречат требованиям законодательства. «Основная цель таких сделок — возложить на пассажиров бремя расходов по обязательствам, исполнение которых возложено на перевозчика», — утверждается в позиции истца в судебном решении (копия есть у РБК).



Прокурор обосновал свое обращение в суд (несмотря на вынесенные предыдущие судебные решения по спорам вокруг таксы) тем, что на этот раз он представляет конкретного гражданина, который из-за своей инвалидности не может подать иск самостоятельно.



Представитель «Победы» в суде не признал требования пассажира, следует из судебных материалов. «Авиакомпания не устанавливает таксу, не определяет ее размер и не взимает в свою пользу. Но на данный момент система бронирования авиакомпании не предполагает возможности оформления бронирования через агентов без непосредственного участия АО “ТКП”», — пояснял представитель лоукостера в суде. «Победа» перешла на российскую систему бронирования Leonardo в 2022 году.



Как считают в Ассоциации агентств воздушного транспорта, именно это новое решение суда побудило «ТКП» заменить таксу сбором.



По данным самого оператора СВВТ, которые изучил РБК, авиаперевозки в этой системе расчетов растут: в январе-июле этого года в ней оформлено 20,3 млн сегментов перелетов, что на 17% больше чем за семь месяцев прошлого года. За весь 2022 год на бланках СВВТ было продано 22,7 млн сегментов, за весь 2023 год — 29,8 млн. Всего в январе-июле российские авиакомпании перевезли 62,9 млн человек, сообщал глава Минтранса Роман Старовойт.