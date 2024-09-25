Поток россиян в Турцию летом достиг рекорда после пандемии

Раньше Турция была одним из самых доступных в плане стоимости зарубежных направлений отдыха у россиян. Но все изменилось летом 2023 года: тогда эта страна впервые в истории вошла в число самых дорогих зарубежных направлений, отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В прошлом году стоимость туров в Турцию в евро выросла на 30% год к году, оценил Горин. Средний чек летом 2023 года на двоих в Турции составил 183−185 тыс. руб. В тот год турецкие отельеры были вынуждены поднять цены из-за связанного с высокой инфляцией роста расходов. Завышенные цены в отелях «оттолкнули» многих туристов, указывал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов. Из-за снижения спроса для привлечения туристов отели начали снижать цены и в 2024 году обещали их оставить на уровне 2023 года, сообщал Российский союз туриндустрии (РСТ).



Этим летом Турция тоже вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха. Но некоторые отельеры на фоне падения спроса все же снизили цены. В конце 2023 года часть отелей в Турции «серьезно повысила цены на июль—август», что обернулось падением спроса, рассказывал вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов. В результате июльские цены оказались ниже, чем июньские, что «само по себе нонсенс», рассказывал Кобищанов. Средняя стоимость летнего отдыха в Турции в 2024 году составляет 200 тыс. руб. на двоих, оценивал в конце июля Горин.



Прошлым летом, когда Турция резко подорожала, часть туристов переориентировалась на внутрироссийские курорты, ОАЭ и Египет, вспоминает PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, в этом году летом турпоток в ОАЭ и Египет сократился, а в Таиланд и Турцию, наоборот, вырос. Росту турпотока в Турцию способствовала небольшая коррекция цен турецкими отельерами, говорит Домостроева. По ее словам, в этом году цены в отелях были на 10−20% ниже, чем прошлым летом. Этим летом определенные гостиницы оставили цены либо на уровне прошлого года, либо давали скидки, что также способствовало активным продажам, добавил Горин. Тем не менее курс евро был волатилен в течение всего лета, что также отразилось на конечной стоимости туров в Турцию, указывает эксперт. Спрос этим летом стабилизировался после «шока» от новых цен в прошлом году: люди смирились с тем, что теперь Турция стоит дорого, заключила Домостроева.



Что происходит с ценами в Турции осенью