Подписные истины: стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза

Стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза, об этом рассказали «Известиям» в маркетплейсе нативной рекламы BeSeed. Это спровоцировал активный переход блогеров на отечественные площадки после замедления работы YouTube и запрещения на территории РФ Instagram. Их заменили Telegram, VK и Rutube. Эксперты считают, что цены на рекламу в отечественных соцсетях будут зависеть от того, насколько активно автор работает над контентом в рамках этих платформ.
Популярные соцсети у рекламодателей
Суммарный объем рынка рекламы в России в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2023 года вырос в РФ на 28%, составив 400 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Рост наблюдается уже второй год во всех сегментах — видео- и аудиорекламы, издательского бизнеса, наружной рекламы и в интернет-сервисах.
Стоимость рекламы в российских соцсетях также показала рост в 1,5 раза, рассказала «Известиям» руководитель отдела планирования компании BeSeed Полина Кириллова. Средняя цена ее размещения в соцсетях зависит от многих факторов: количество подписчиков, охват, просмотры и даже категория. Конкуренция между брендами только усиливается и компании будут вынуждены вкладывать больше средств в привлечение внимания аудитории, отметила она.
Если ранее самыми популярными площадками для размещения рекламы были YouTube и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), то сейчас ситуация на рынке изменилась. Блогеры всё чаще стали перенаправлять аудиторию на отечественные соцсети, а просмотры там увеличиваются, что и стало одной из причин повышения стоимости рекламы.
— Одним из самых популярных ресурсов сейчас является Telegram — он отличается стремительным ростом. За первое полугодие объем рекламных публикаций там составил около 4,5 млрд рублей, а количество рекламодателей — 26,9 тыс. Их количество продолжает расти, — сказала Полина Кириллова.
В пресс-службе VK «Известиям» рассказали, что стоимость размещения рекламы зависит от формата, объекта продвижения, аудитории, на которую нацелен продукт, а также от конкуренции за это место и аудиторию.
— Для каждого уровня рекламодателя у нас есть предложения от универсального баннера и продвижения клипов до размещения у блогеров-инфлюенсеров и премиальных форматов. Ценовая картина от клиента к клиенту может отличаться, это связано с целями на рекламную кампанию и результатом, который он ставит, — заявили в пресс-службе.
Для VK ключевой задачей является работа над алгоритмами, оптимизирующими показы кампаний, повышение ее результативности и удобства как для самих рекламодателей, так и для пользователей.
В Rutube рассказали «Известиям», что недавно запустили платформу Rutube Media — этот формат онлайн видеорекламы позволит рекламодателям охватить широкую аудиторию российского интернета, которая, по данным Mediascope, составляет 85% от населения РФ.
«Известия» направили запрос в Роскомнадзор, а также в Telegram с просьбой прокомментировать данные об увеличении стоимости размещения рекламы.
Стоимость рекламы в соцсетях
В целом у блогеров начался «сезон работы», планируются съемки, растет количество проектов, соответственно увеличиваются и цены на рекламу, в среднем на 20%, отметил генеральный директор инфлюенс-агентства (входит в Ассоциацию блогеров и агентств) «Почва» Георгий Лапшаков.
— Последние сообщения о падении трафика YouTube на 35% не могли пройти мимо рынка: для рекламных кампаний явление весьма тревожное, однако это компенсируется новостями про рост трафика отечественных платформ, — сказал он.
Генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерина Пикерсгиль, в свою очередь, не считает, что замедление YouTube привело к резкому росту стоимости рекламы у блогеров в VK, Rutube и Telegram. По ее словам, если увеличение и было, то незначительное, примерно на 5%, которое можно учесть как сезонное.
— Блогеры всё так же продают свою рекламу на YouTube, просто обещая меньшие просмотры или гарантируя дополнительные размещения на других площадках, если не выполнят прогнозируемые просмотры, — отметила она.
Рекламодатели на данный момент не готовы полностью отказываться от этого видеохостинга из-за его активной аудитории, подчеркнула эксперт.
Стоимость интеграции всегда зависит от ключевых показателей платформы, на которой выходит контент: охваты, вовлеченность, жанр выпускаемого контента, отметила директор по внешним коммуникациям креативного агентства «Ближе» Татьяна Никишина. Поэтому цены на рекламу в отечественных соцсетях будут зависеть от того, насколько активно автор работает над контентом в рамках этих платформ.
Екатерина Пикерсгиль добавила, что замедление YouTube привело к активному росту блогеров на российских площадках — VK, например, на сентябрь этого года уже предлагает рекламодателям практически 100 эксклюзивных шоу на своих площадках, хотя еще год назад эта цифра доходила до 60. Многие из инфлюенсеров начали активнее вести свои площадки и продублировали видео в VK и Rutube, а значит, создали новые рекламные возможности, которые найдут своего рекламодателя и аудиторию, резюмировала эксперт.