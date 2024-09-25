Подписные истины: стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза

Стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза, об этом рассказали «Известиям» в маркетплейсе нативной рекламы BeSeed. Это спровоцировал активный переход блогеров на отечественные площадки после замедления работы YouTube и запрещения на территории РФ Instagram. Их заменили Telegram, VK и Rutube. Эксперты считают, что цены на рекламу в отечественных соцсетях будут зависеть от того, насколько активно автор работает над контентом в рамках этих платформ.