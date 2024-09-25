Минфин предложил решение против налогового «демпинга» малого бизнеса

Минфин предложил меры по борьбе с номинальной миграцией компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), в регионы со сниженными ставками этого единого налога, заменяющего все остальные. Соответствующие поправки в законодательство статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов направил на рассмотрение в исполнительные органы субъектов (документ от 16 сентября есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием; получение документа подтвердил и источник в одном из регионов). Поправки предполагают, что для бизнесов на УСН, которые перерегистрировались в регион с более низкой ставкой налога, в течение трех лет будет сохраняться ранее действовавший уровень нагрузки.



Указанные предложения рассматриваются по запросу субъектов, заявили РБК в Минфине. «Такие изменения направлены на предотвращение получения необоснованной налоговой выгоды за счет перерегистрации бизнеса в другие регионы», — указали там. РБК также направил запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС).



В начале сентября РБК писал про проблему фиктивной миграции предпринимателей на УСН в регионы, по сути, являющиеся «внутренними офшорами» с точки зрения этого налогового режима.



Суть проблемы В настоящее время складывается практика, когда в ряде регионов устанавливаются пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН, указано в пояснительной записке. В частности, такие ставки распространяются на бизнесы, впервые зарегистрированные на территории таких регионов после перемены ими места деятельности.



Стандартная налоговая ставка на «упрощенке», установленная федеральным законодательством, составляет 6%, если объект налогообложения — доходы, и 15% при обложении доходов, уменьшенных на величину расходов. С 2025 года будут только такие ставки; в 2024 году еще действуют и повышенные ставки в рамках УСН для более высокодоходных бизнесов — 8 и 20%. Но регионы имеют право снижать их — до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов. Пониженные ставки, в частности, действуют в Калмыкии, Чечне, Ингушетии, Курганской области, Удмуртии и Мордовии. Так или иначе в большинстве регионов возможно применение минимально допустимых ставок (1 и 5%) по крайней мере для определенных категорий бизнеса.



Принятие законов о льготных ставках УСН стимулирует предпринимателей формально регистрироваться в таких регионах с целью минимизации налоговых платежей, указано в пояснительной записке. При этом фактическая деятельность там этими предпринимателями не ведется. «Соответственно, введение таких “демпинговых” пониженных налоговых ставок приводит к необоснованным выпадающим доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации», — отмечается в документе.



Поступления от налогообложения предпринимателей на УСН на 100% зачисляются в региональные бюджеты. Для многих регионов это весомая статья их доходов. Всего в 2023 году в бюджеты регионов поступило 952 млрд руб. от УСН (на 7,6% больше, чем в 2022-м). В Калмыкии прошлогодние поступления от «упрощенки» (2,45 млрд) составили 17% всех налоговых доходов республики, в Мордовии (2,94 млрд) — 7%, в Удмуртии (8,25 млрд) — 9%, следует из данных Минфина и ФНС, изученных РБК.



С 2025 года налоговый режим УСН будет подвергнут значительным корректировкам. Так, будут расширены пороги для его применения, что позволит большему количеству компаний воспользоваться режимом: перейти на «упрощенку» сможет бизнес с доходами за девять месяцев не более 337,5 млн руб. и оставаться на ней с доходами до 450 млн руб. за текущий год и остаточной стоимостью основных средств до 200 млн руб. Сейчас эти пороги по доходам составляют при переходе на УСН 199 млн руб., для продолжения работы — около 266 млн руб., а также 150 млн руб. — по остаточной стоимости основных средств.



Параллельно бизнес на УСН с 2025 года признается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС): работающие на «упрощенке» компании и ИП будут обязаны уплачивать НДС по ставкам от 5 до 20% при различных условиях. От его уплаты освободят предпринимателей с доходами за предыдущий год ниже 60 млн руб.



Указанные корректировки могут повысить интерес компаний к схемам налоговой оптимизации через релокацию бизнеса внутри страны, предупреждали опрошенные РБК эксперты. Они признавали: налоговая конкуренция между регионами существует, и с увеличением порогов по УСН миграция в регионы с низкими ставками может стать более распространенной.



Уже сейчас проблема выглядит действительно масштабно — об этом свидетельствует ряд признаков, в том числе реклама в интернете услуг по сопровождению миграции, указывает партнер группы разрешения налоговых споров департамента налогового и юридического консультирования Kept Антон Степанов.



Предложения Минфина Минфин вышел с инициативой внести изменения в п. 2 ст. 346.21 Налогового кодекса, который предусматривает, что при изменении места нахождения организации или места жительства ИП налог начинает исчисляться по законам региона, куда произошел переезд. Поправки же предусматривают введение трехлетнего периода, в течение которого переехавший бизнес обязан будет платить налоги по ставке, действовавшей в прежнем регионе, — если в новом регионе прописки условия более выгодные.



Минфин формулирует эту новеллу так: если законом субъекта по новому месту нахождения организации (ИП) установлена налоговая ставка в размере, меньшем, чем законом субъекта, на территории которого такая организация (ИП) применяла УСН до изменения места нахождения, то в течение трех последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором было изменено место нахождения этой организации (ИП), налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по новому месту нахождения организации (ИП) по ставке, установленной законом субъекта, на территории которого такая организация (ИП) применяла УСН до изменения места нахождения.



«Данное изменение позволит исключить практику необоснованной перерегистрации бизнеса в субъектах Российской Федерации, в которых действуют пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН», — приводится позиция Минфина в пояснительной записке.



Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода (налоговым периодом для бизнеса на «упрощенке» признается календарный год). Таким образом, если поправки примут до начала декабря, они смогут вступить в силу 1 января 2025 года.



Игра в кошки-мышки с налоговиками Предложенный Минфином проект в какой-то мере решит проблему фиктивной миграции, считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Его преимущество «в простой и понятной норме, но решение предложено слишком прямолинейное», отмечает эксперт.



«В результате, с одной стороны, под ограничение подпадают те, кто реально перенес бизнес в другой регион, и они оказываются в неравных налоговых условиях с конкурентами. С другой стороны, норма легко обходится путем регистрации новых юрлиц/ИП и перевода бизнеса на них», — указывает он.



Впоследствии налоговые органы будут выявлять такие практики и доказывать фиктивность перемещения, применяя ст. 54.1 НК РФ («налоговая реконструкция». — РБК), как и сейчас, говорит Зарипов. А компании будут получать большие доначисления и разоряться. «Получается, что в закон сразу закладывается игра в кошки-мышки», — отмечает он.



Вне зависимости от того, ведет лицо деятельность как ИП или юрлицо, можно будет просто открыть новый бизнес в другом регионе и применять там пониженную ставку сразу, не ожидая трех лет, солидарен руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. Кроме того, по его мнению, привязка к применению УСН в старом регионе регистрации избыточна. «Если я сейчас на основной системе налогообложения с доходами от 266 до 450 млн, то в следующем году смогу сменить регион регистрации и применять пониженные ставки УСН сразу», — указывает эксперт.



У режима УСН действительно есть ряд недостатков, которые требуют внимания, отмечает Никитин. С одной стороны, ставки УСН — это последний имеющийся инструмент налоговой конкуренции между регионами, однако существует дисбаланс, из-за которого основными представителями льготных ставок для бизнеса являются дотационные субъекты. В результате «все цветы в Москве продаются чеченскими ИП со ставкой 1%», приводит пример эксперт.



Альтернативой предложенному Минфином подходу могло бы стать введение правил определения внутреннего налогового резидентства, полагает Зарипов. Или же очевидным решением может стать территориальное ограничение деятельности, чтобы бизнес был обязан работать в месте, где зарегистрирован, рассуждает налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. В целом есть ощущение, что документ Минфина впоследствии будет значительно скорректирован с учетом предложений регионов, которые лучше понимают специфику требуемых мер, указывает он.



На практике компании могут работать одновременно в нескольких регионах или же бывает трудно определить, где вообще фактически работает компания, говорили ранее эксперты.



ФНС и ее территориальные органы уже сейчас ведут активную работу по противодействию «необоснованной миграции», говорит Степанов. «Например, в УФНС России по Республике Алтай работает комиссия по мониторингу компаний-мигрантов, представивших заявление о смене адреса на подведомственную территорию, для противодействия необоснованному пользованию льготами для резидентов особой экономической зоны. Вероятно, в дальнейшем такие комиссии будут бороться и с миграцией, целью которой являются пониженные ставки по УСН», — допускает эксперт.