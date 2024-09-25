Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы

«Рынок интернет-торговли на протяжении последних лет показывает бурный рост. По итогам 2023 года он увеличился на 28%, достигнув почти 6,5 триллиона рублей. В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж, и эта доля неуклонно увеличивается. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов», — сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам заседания.
Как отмечается в релизе, несмотря на очевидные преимущества развития электронной торговли участники заседания выразили обеспокоенность по работе маркетплейсов из-за контрафактной продукции на таких площадках.
В рамках заседания участники поддержали необходимость выработки дополнительных мер для повышения прослеживаемости реализации через маркетплейсы. Были приняты решения о разработке модели контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров на площадках для интернет-торговли, а также о разработке индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля при реализации товаров на маркетплейсах.
Кроме того будет проработана возможность предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания в России для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Еще одной важной мерой, принятой в рамках комиссии, стала проработка возможности интеграции информационных систем маркетплейсов и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
«Кроме того, было поддержано предложение о необходимости внесения в проект Федерального закона “О платформенной экономике в Российской Федерации”, который готовит Минэкономразвития России, ряда положений, предусматривающих обязанности маркетплейсов. В частности, речь идет о недопущении продажи товаров, не соответствующих обязательным требованиям, закреплении права потребителя на возврат таких товаров, если маркетплейс допустил их реализацию; отображении в карточках товаров информации о наличии у них маркировки “Честный знак” и регистрации продавца в ГИС МТ», — отмечается в сообщении правительства.