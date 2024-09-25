Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы

«Рынок интернет-торговли на протяжении последних лет показывает бурный рост. По итогам 2023 года он увеличился на 28%, достигнув почти 6,5 триллиона рублей. В текущем году темпы ускорились до 40%. Сегодня на данный сегмент приходится уже почти 15% всех розничных продаж, и эта доля неуклонно увеличивается. Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов», — сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении кабмина по итогам заседания.