Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки

«Банки, проведя все необходимые мероприятия, найдя точки безубыточности для себя, принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке, которых несколько на рынке. Путем обычных открытых конкурсных процедур компании “соревнуются”, предлагают какую-то лучшую цену, и, исходя из этого, приобретают портфели», — объяснил Колосков.