Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», — рассказал глава АБК.
Он отметил, что передача долга происходит в соответствии с законом 230-ФЗ. Проходят тендеры, выбираются агенты и идет передача, как на аутсорсинг.
«Банки, проведя все необходимые мероприятия, найдя точки безубыточности для себя, принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке, которых несколько на рынке. Путем обычных открытых конкурсных процедур компании “соревнуются”, предлагают какую-то лучшую цену, и, исходя из этого, приобретают портфели», — объяснил Колосков.
Также он добавил, что коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента о том, что они перекупили долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.