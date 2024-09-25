ФНС взыскала с бизнесмена Хотина 220 млрд рублей

10 мая 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Хотина. Суд также вынес решение об обращении в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл». В июне того же года суд постановил взыскать с ряда экс-руководителей банка и Хотина $115 млн убытков в пользу кредитной организации. Основанием для такого решения стала выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам.