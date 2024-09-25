ФНС взыскала с бизнесмена Хотина 220 млрд рублей

Судебное решение по делу экс-совладельца банка «Югра» было вынесено ранее в среду, следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы.
В исковом заявлении налоговой службы заявлено, что сумма в размере 220 млрд рублей образовалась из неуплаченных налогов и пени юридических лиц, входящих в группу компаний «Русь-Ойл».
В конце июня сообщалось, что судебные приставы передадут в управление РФ бизнес-центр «Агат» в Москве. В том же месяце приставы передали в доход государства торговый центр и бизнес-центр «Черемушки» в Москве и начали процедуру передачи гостиницы Four Seasons и галереи «Модный сезон» в столице.
Хотин был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») 4 марта. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 млрд рублей. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Хотин вместе с экс-председателем банка похитили деньги путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным Хотину компаниям.
10 мая 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Хотина. Суд также вынес решение об обращении в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл». В июне того же года суд постановил взыскать с ряда экс-руководителей банка и Хотина $115 млн убытков в пользу кредитной организации. Основанием для такого решения стала выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам.
В 2017-м Центробанк отозвал у «Югры» лицензию на осуществление банковских операций из-за выявления в деятельности кредитной организации операций с признаками вывода активов и качественных залогов, а также предоставления недостоверных отчетных данных. Спустя год кредитная организация была признана банкротом.