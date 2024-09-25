Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству «Прайм» Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что Госдума одобрила закон об ужесточении правил при заключении высокорисковых договоров страхования с 1 октября. Теперь это возможно лишь с высококвалифицированными инвесторами, либо необходимо предварительное тестирование.

Кроме того, согласно вступившему в силу весной закону, страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего инвестдохода, который те заработали. То есть, как минимум, застрахованный хотя бы не потеряет вложенные средства.

«Таким образом, “зашить” в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно», — заключает Валишвили, призывая в случае возможных нарушений жаловаться в электронную приемную Банка России.