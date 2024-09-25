Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки

Она напомнила, что Госдума одобрила закон об ужесточении правил при заключении высокорисковых договоров страхования с 1 октября. Теперь это возможно лишь с высококвалифицированными инвесторами, либо необходимо предварительное тестирование.
Кроме того, согласно вступившему в силу весной закону, страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего инвестдохода, который те заработали. То есть, как минимум, застрахованный хотя бы не потеряет вложенные средства.
«Таким образом, “зашить” в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно», — заключает Валишвили, призывая в случае возможных нарушений жаловаться в электронную приемную Банка России.