Цепная акция: иностранцы подают новые заявки на обмен замороженными активами

Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами, подтвердил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Речь о механизме, который позволяет россиянам с замороженными иностранными бумагами получить компенсацию в рублях. На первом этапе — он завершился 12 августа — нерезиденты уже выкупили около четверти предъявленных к обмену активов на 8 млрд рублей. Хотя западные регуляторы мешают этой процедуре, иностранные инвесторы заинтересованы в обмене, подчеркнул Иван Чебесков. На этот раз нерезиденты могут выкупить бумаг примерно на 5 млрд рублей, оценили эксперты. В какие сроки россиянам могут прийти средства — в материале «Известий».