Цепная акция: иностранцы подают новые заявки на обмен замороженными активами

Зарубежные инвесторы уже подают заявки на второй этап обмена заблокированными активами, подтвердил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Речь о механизме, который позволяет россиянам с замороженными иностранными бумагами получить компенсацию в рублях. На первом этапе — он завершился 12 августа — нерезиденты уже выкупили около четверти предъявленных к обмену активов на 8 млрд рублей. Хотя западные регуляторы мешают этой процедуре, иностранные инвесторы заинтересованы в обмене, подчеркнул Иван Чебесков. На этот раз нерезиденты могут выкупить бумаг примерно на 5 млрд рублей, оценили эксперты. В какие сроки россиянам могут прийти средства — в материале «Известий».
Вернут ли россиянам еще деньги за замороженные иностранные акции
Сейчас активно идет второй этап обмена заблокированными активами между россиянами и нерезидентами. Иностранные инвесторы уже подают новые заявки, подтвердил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Он добавил: несмотря на то, что западные регуляторы мешают этой процедуре, зарубежные инвесторы заинтересованы в обмене. Это основная причина, по которой власти продлили прием заявок, уточнил Иван Чебесков.
Механизм по обмену заблокированными активами разработали еще в прошлом году. 8 ноября президент подписал указ, согласно которому иностранные ценные бумаги россиян, замороженные на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, готовятся обменять на заблокированные в РФ активы иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа «С». Россияне при этом могут получить компенсацию в рублях.
Первый этап расчетов по этому механизму завершился в середине августа. По его итогам зарубежные инвесторы выкупили активы на 8,1 млрд рублей, сообщал на своем сайте организатор торгов «Инвестиционная палата». Это примерно четверть от суммы заявок, поданных ранее от граждан РФ (35,3 млрд рублей). На этом этапе у нерезидентов могли быть опасения относительно новой системы, но после того, как он прошел успешно, их интерес укрепился.
Россияне могли обращаться только за обменом замороженных бумаг стоимостью не более 100 тыс. рублей на человека. На первом этапе 708 тыс. розничных инвесторов частично получили обратно свои деньги за проданные активы: кому-то могли компенсировать лишь малую часть от заблокированных средств, кому-то большую.
Второй этап работы механизма стартовал 3 сентября, но за прошедшие недели о новых заявках от нерезидентов не сообщалось. В материалах «Инвестпалаты» отмечается: расчеты по сделкам пройдут 30-го числа.
Однако не исключено, что даты подвинут. Ранее Минфин сообщал, что правительственная комиссия решила продлить сроки проведения операций с иностранными ценными бумагами до 12 октября. «Инвестпалата» такую информацию не публиковала. «Известия» направили запрос брокеру, а также в ЦБ.
Сейчас заявки от иностранцев уже поступают, причем преимущественно из дружественных стран, подтвердил «Известиям» замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
— Хотелось бы верить в положительный исход, и для этого есть все предпосылки: опыт успешного проведения первого этапа, а также крупная сумма на счетах типа «С», — отметил Дмитрий Леснов.
Однако, по его словам, многое будет зависеть от условий на момент проведения обмена. Они могут измениться в худшую сторону, например, из-за новых ограничений со стороны иностранных регуляторов. Но могут и улучшиться.
Кто может подать заявки на обмен заблокированными активами
В целом в обмене заинтересованы все иностранные инвесторы, которые владеют российскими бумагами. По большей части это граждане Евросоюза, Великобритании и США, сообщил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Он пояснил: если нерезидент согласился на сделку, он принимает на себя определенные риски. Иностранец может попасть в список людей, сотрудничающих с санкционными компаниями, среди которых находятся Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий.
Последний попал под санкции ЕС еще в июне 2022 года. США со своей стороны наложили рестрикции на Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и НРД в июне 2024-го. А в июле этого года регулирующий орган Еврокомиссии заявил о прямом запрете для физических и юридических лиц стран Евросоюза на участие в обмене активами между инвесторами с Россией.
«Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие и удерживаемые или контролируемые НРД, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы не могут быть доступны к обмену прямо или косвенно», — подчеркивалось в разъяснениях ЕС.
Однако в США заняли не столь жесткую позицию. Управление по контролю за иностранными активами (The Office of Foreign Assets Control — OFAC) выпустило лицензии, которые позволяют иностранным контрагентам завершить операции с подпавшей под блокирующие санкции Мосбиржей и входящими в ее контур структурами. Речь идет о сворачивании операций, связанных с долгом, капиталом или конвертацией валют. Действие послаблений продлили до 12 октября.
С учетом этих лицензий у иностранных инвесторов нет оснований не участвовать в обмене, считает Олег Абелев из «Риком-Траст». Кроме того, есть вероятность, что после этой даты OFAC еще раз продлит возможность принять участие в обмене активами, в том числе для инвесторов из недружественных стран.
Сколько денег могут вернуть инвесторам за замороженные бумаги
В ближайшее время вряд ли удастся обменять все активы на 35 млрд рублей по заявкам, которые уже подали россияне, оценил Олег Абелев. По его мнению, на втором этапе иностранцы могут выкупить ценные бумаги немногим более чем на 5 млрд.
Сейчас средний объем удовлетворенных заявок действительно может оказаться меньше, чем в августе, согласился Дмитрий Леснов из ФГ «Финам».
Однако многие инвесторы уже в принципе не рассчитывали вернуть деньги, поэтому любые поступления будут расцениваться позитивно, подчеркнула гендиректор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. Причем если второй этап расчетов пройдет успешно, будет логично запустить и дальнейшие итерации, считает эксперт. По ее словам, сейчас власти концентрируются на розничных инвесторах как наиболее уязвимой категории, но у институциональных тоже остается проблема с замороженными активами.
Если общие результаты будут положительными, то есть все основания организовать новый этап с обновленными параметрами, и в первую очередь увеличить предельную сумму заявки от российских инвесторов с нынешних 100 тыс., считает Дмитрий Леснов. Однако конкретные параметры будут утверждать ЦБ и Минфин.