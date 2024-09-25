ЦБ РФ объяснил повышение ключевой ставки вопреки ожиданиям участников рынка

При этом до заседания рынок ожидал, что ключевую оставят на уровне 18%. Таковы были результаты консенсус-прогноза «Известий» в начале сентября.
Основная причина, по которой ЦБ склонился к увеличению ключевой — возросшая инфляция. В августе рост цен в годовом выражении разогнался до 7,6%. На это повлияли: повышенная индексация тарифов ЖКХ, удорожание бензина и урожай, который ожидается ниже высокого уровня прошлого года.
Всё это приведет к тому, что инфляция по итогам 2024-го сложится выше июльского прогноза регулятора, полагают члены совета директоров. Тогда в среднем за год она ожидалась на уровне 7,8−8%.
Вместе с тем, высокие ставки не ограничивают экономический рост, полагают в ЦБ. За прошедшие годы предприятия накопили значительные собственные средства, а в этом году их финансовый результат остается стабильно высоким. Это позволяет компаниям продолжать инвестировать, а также привлекать и обслуживать кредиты даже при высоких процентных ставках, следует их резюме.
Основной фактор, который ограничивает рост предложения товаров и услуг — дефицит кадров, считают члены совета директоров ЦБ. Из-за этого предприятия не только вынуждены повышать зарплату сотрудникам, но и в целом тратят на их привлечение больше средств: увеличивают соцпакет, устанавливают выплаты на отдых, оплачивают жилье и транспорт.
После того, как члены совета директоров сошлись на повышении ключевой ставки, вопрос встал о шаге. В пользу 20% высказывались аргументы, что инфляция инертна: чем дольше она сохраняется на высоком уровне, тем сильнее ухудшаются ценовые ожидания населения. Люди стремятся потратить деньги сейчас, поскольку опасаются, что дальше цены разгонятся еще быстрее.
Однако, несмотря на скачок цен в июле-августе, нельзя сказать, что в среднесрочной перспективе динамика инфляции сильно отклонилась от предыдущего прогноза, говорится в резюме. То есть повышение ставки до 19% более соразмерно уточненным ожиданиям. В итоге члены совета директоров ЦБ пришли к широкому консенсусу, что увеличить ключевую ставку достаточно на 1 п.п., при этом следует сохранить жесткий сигнал относительно октябрьского заседания.
13 сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что на ближайшем заседании в октябре регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку. Кроме того, в следующем месяце Центробанк уточнит прогноз по инфляции.