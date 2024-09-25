ЦБ РФ объяснил повышение ключевой ставки вопреки ожиданиям участников рынка

Однако, несмотря на скачок цен в июле-августе, нельзя сказать, что в среднесрочной перспективе динамика инфляции сильно отклонилась от предыдущего прогноза, говорится в резюме. То есть повышение ставки до 19% более соразмерно уточненным ожиданиям. В итоге члены совета директоров ЦБ пришли к широкому консенсусу, что увеличить ключевую ставку достаточно на 1 п.п., при этом следует сохранить жесткий сигнал относительно октябрьского заседания.