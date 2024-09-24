Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира, следует из данных аналитической компании Kpler. В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр./сутки с 400−450 тыс. барр./сутки в начале лета.
Ремонт на предприятии, на которое приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок российской нефти, начался 5 сентября. Это плановое мероприятие, которое продлится около двух месяцев. Таким образом, закупки начали сокращаться в преддверии остановки производства, пояснил РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.
Оператором НПЗ STAR является азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR. Предприятие было запущено в октябре 2018 года, став крупнейшей инвестицией в частном секторе Турции. НПЗ с годовой мощностью около 200 тыс. барр./сутки (или 12 млн т нефти в год) обеспечивает около 20% потребностей страны в нефтепродуктах. При это 2024 году планировалось довести мощность завода до 13 млн т.
Наиболее подходящими сортами нефти для НПЗ STAR являются тяжелые, в частности он ориентирован на переработку азербайджанской Azeri Light, иракской Kerkuk и российской Urals. Сегодня основным поставщиком сырья на предприятие выступает ЛУКОЙЛ, писало в августе агентство Reuters. РБК направил запрос в пресс-службу компании.
По данным Kpler, если еще в июне поставки нефти из России в турецкий порт Алиага, где расположен НПЗ STAR, составляли чуть менее 300 тыс. барр./сутки, то уже в августе они упали до 100 тыс. барр./сутки. «На этом фоне на рынке активизировались слухи, что китайским покупателям стали предлагать больше партий Urals в октябре, поэтому вполне вероятно, что экспорт Urals в КНР, который был откровенно слабым в течение летних месяцев, восстановится», — рассуждает Катона.
Эксперт добавляет, что ситуация не является критичной для российских поставщиков, но дискомфортна с точки зрения ограниченности регионов сбыта. «На данный момент зависимость России от азиатского рынка самая высокая в истории, в Европе фактически не осталось покупателей, за исключением турецкой Tupras», — отмечает он. Кроме того, это оказало небольшое давление на цену Urals, дисконт на которую в Индии вырос в среднем до около $4 за баррель по отношению к Brent против $3 ранее.
Ремонт на НПЗ STAR незначительно отразится на российском экспорте в сентябре-октябре, согласен Михаил Журавлев, старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ). «Перенаправить 200−250 тыс. барр./сутки для российских экспортеров не является трудной задачей, особенно с учетом системы гибких дисконтов. Осенью главный фактор, влияющий на российский экспорт из западных портов, — это объем переработки», — говорит он.
Журавлев считает, что выпавшие объемы, вероятно, переориентируют на рынок Индии. Кроме того, «в октябре ожидается возобновление поставок ЛУКОЙЛа по “Дружбе”, что также “выправит баланс”». В июле Украина, через которую проходит нефтепровод, приостановила поставки ЛУКОЙЛа. Венгрия и Словакия связали ограничение с расширением украинских санкций против российской компании. Однако в сентябре венгерская MOL урегулировала вопрос, заключив соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов, согласно которым компания становится владельцем всех объемов уже на белорусско-украинской границе.
Среди других факторов, которые способны поддержать спрос на Urals, эксперт перечисляет боевые действия в Ливане и перенос восстановления добычи ОПЕК+ на два месяца — до декабря. В частности, военная операция Израиля на ливанской территории может снова повысить цены на нефть, что подчеркнет привлекательность Urals. «Рентабельность НПЗ в Азии сейчас на очень низком уровне, поэтому импортеры вынуждены считать каждую копейку, и дисконтный Urals наряду с иранской и венесуэльской нефтью будут весьма кстати», — заключает Журавлев.
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ремонта на НПЗ STAR вблизи Измира, в августе показатель упал до 200 тыс. барр./сутки, указывают данные Kpler. Эксперты считают ситуацию дискомфортной, но не критичной.
Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира, следует из данных аналитической компании Kpler. В августе показатель упал до чуть менее 200 тыс. барр./сутки с 400−450 тыс. барр./сутки в начале лета.