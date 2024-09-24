Свободная масса: Генпрокуратура проверит работу весового контроля на дорогах

В пояснительной записке к обращениям в Генпрокуратуру и в Минтранс «Грузавтотранс» сообщает, что в Тульской области на трассе Тула — Белов в зоне АПВГК фиксировалась колейность глубиной 7−10 см и трещины в асфальте. В Курганской области на пунктах Ялуторовск — Шадринс и Иртыш — Песчановолжанское выявлено отслоение асфальта на всю длину датчиков, уклон дороги на 21 см, провалы асфальта в 60−70 м от АПВГК, что сказывается на работе весов.