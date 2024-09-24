Свободная масса: Генпрокуратура проверит работу весового контроля на дорогах

Генпрокуратура начала проверки работы автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на федеральных и региональных дорогах. По данным ассоциации «Грузавтотранс», зарегистрированы тысячи жалоб на некорректную работу весов, в результате чего водители получают необоснованные штрафы до 500 тыс. рублей. Водители грузовиков пытаются оспорить 5 тыс. штрафов на сумму около 1,5 млрд рублей. Перевозчики предлагают разработать методы контроля за АПВГК. В Минтрансе сообщили, что прорабатывают законопроект для создания единой федеральной государственной автоматизированной платформы весового и габаритного контроля.
Как работает система весогабаритного контроля в России
Генеральная прокуратура после обращения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей начала анализ законности использования автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на дорогах страны. Об этом говорится в письме ведомства бизнес-омбудсмену.
До 23 сентября проводился сбор жалоб от перевозчиков, а также их предложений по корректировкам законодательства.
— Ассоциация в 2021—2024 годах проводила проверки в 17 регионах, в том числе в Тульской, Курганской, Ленинградской, Владимирской, Воронежской, Челябинской областях, Удмуртии, в Краснодарском и Ставропольском краях. Везде фиксируются нарушения, — рассказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
В пояснительной записке к обращениям в Генпрокуратуру и в Минтранс «Грузавтотранс» сообщает, что в Тульской области на трассе Тула — Белов в зоне АПВГК фиксировалась колейность глубиной 7−10 см и трещины в асфальте. В Курганской области на пунктах Ялуторовск — Шадринс и Иртыш — Песчановолжанское выявлено отслоение асфальта на всю длину датчиков, уклон дороги на 21 см, провалы асфальта в 60−70 м от АПВГК, что сказывается на работе весов.
Ассоциация пришла к выводу, что собственники дорог ненадлежащим образом эксплуатируют АПВГК, это отражается на результатах измерений, сказано в документе.
В пример приводится некорректная работа АПВГК типа «СВК-2РВС» на 11,8-м км дороги Абакан — Ак-Довурак — через него курсируют водовозы Scania с четырехосными полуприцепами-цистернами Nordtank Giga-28. Эти машины ежедневно ездят от минеральных источников до бутилированного завода и обратно и превратились в своего рода средства проверки достоверности измерений АПВГК.
При использовании 16-тонного тягача и при полностью залитой водой цистерне объемом 28,02 тыс. л вес автопоезда не может превышать 44 т. Однако с декабря по март 2024 года в 13 из 507 случаев измерений весы фиксировали перегруз и показывали вес автопоезда от 49 до 52 т.
— Работа АПВГК во многом зависит от качества дорожного полотна в зоне измерения. Когда машина идет на скорости, колесо может скакать по неровностям и ударять по регистрирующему устройству, а ударные нагрузки заметно превосходят обычные, и погрешность показаний многократно возрастет, — рассказали «Известиям» в пресс-службе 3PL-оператора NC Logistic.
По данным президента Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова, АПВГК нередко ошибочно фиксируют нагрузку. Масса транспортного средства может отличаться от данных автоматизированной системы на 5−10%, отметил он. На точность измерений влияет скорость и весогабаритные характеристики ТС, сообщил он.
— Нам приходили штрафы за несоблюдение габаритов на полуприцепы-рефрижераторы, хотя такое нарушение в данном виде грузоперевозок невозможны, — рассказал «Известиям» директор по логистике транспортной компании Delko Евгений Козырев.
Также приходили штрафы за перегруз, когда фактически его не было, при этом имелся акт взвешивания с допустимыми значениями, отметил он.
Какие штрафы действуют за перевес грузовиков
— Ассоциация «Грузавтотранс» совместно с перевозчиками отслеживает порядка 5 тыс. административных дел на сумму свыше 1,5 млрд рублей, — отметил Владимир Матягин. — Оспорить удается далеко не все. Ухудшает ситуацию то, что эти штрафы приходят неожиданно. При прохождении АПВГК часто не работают табло, и сообщения о перевесе не транслируются, а штрафные протоколы приходят через 1,5 месяца, когда уже невозможно доказать свою правоту в судах.
Причем суды при вынесении решений о штрафах руководствуются актами результатов измерений АПВГК и свидетельствами о поверке, хотя производитель этой техники отмечает, что точность измерения зависит не от актов, а от правильного обслуживания комплекса.
Изготовитель АПВГК, компания «Тензо-М», сообщила в письме в «Грузавтотранс», что повреждения дорожного полотна в зоне измерительного участка оказывает прямое влияние на результаты измерений. Строгие требования по качеству асфальта обусловлены тем, что в колеях начинаются колебания транспортного средства по крену и «галопирование» в продольной плоскости, из-за чего растет амплитуда подвески, что сказывается на точности измерений. Предельная величина колейности для автоматических дорожных весов — всего 10 мм.
— Такую колею грузовики накатывают в зоне контроля уже через месяц работы, — отмечает Владимир Матягин. — В итоге один-два месяца пункт работает нормально, а потом выдает немалую погрешность и почти всегда в сторону завышения.
Наказание за перевес согласно ст. 12.21.1 КоАП РФ составляет для юридических лиц при перевесе до 10% — 100−150 тыс. рублей, до 20% — 250 тыс., до 50% — до 400 тыс., свыше 50% — до 500 тыс.
По данным Ространснадзора, в 2023 году в адрес перевозчиков было вынесено штрафов за перевес на сумму 22,5 млрд рублей. В сентябре 2024-го на федеральных трассах действовало 60 АПВГК, а на региональных дорогах — более 300 пунктов. До 2030 года на дорогах установят еще 417 АПВГК, сообщали в Росавтодоре.
«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, Минтранс, Ространснадзор, Росавтодор и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ.
Какие нормы установлены для тяжелых грузовиков
— Необоснованные штрафы — это прямые финансовые потери для перевозчиков, — рассказал «Известиям» генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов. — Некорректная работа АПВГК приводит к задержкам в доставке грузов и простоям транспорта. Для сохранения уровня рентабельности при некорректной работе АПВГК перевозчики вынуждены индексировать тарифы.
Чтобы исправить ситуацию, нужно проводить контрольное взвешивание на стационарных весах при возникновении сомнений в данных с АПВГК, а также онлайн-мониторинг результатов взвешивания, считает участник рынка.
— Из-за регулярных сбоев в работе АПВГК перевозчики вынуждены закладывать дополнительные риски в себестоимость доставки — этот показатель может достигать 3% от размера тарифа, — рассказал Вадим Филатов. — По нашему мнению, необходимо доработать модель регистрации ТС, сделав обязательным заполнение подробных сведений о габаритах грузовика. Кроме того, важно установить дополнительные площадки для повторного взвешивания ТС на автоматизированных пунктах, сообщил он.
Как уточнили в пресс-службе 3PL-оператора NC Logistic, улучшить работу системы поможет онлайн-мониторинг весогабаритных параметров. Если водитель в режиме реального времени увидит информацию о превышении веса грузовика, он должен проверить ее на контрольных весах и оспорить штраф онлайн.
Минтранс считает установку АПВГК приоритетным направлением контроля за движением тяжеловесных транспортных средств и не собирается от них отказываться, говорится в ответе ведомства в адрес ассоциации «Грузавтотранс» (есть у «Известий»). Хотя главным недостатком АПВГК видятся обслуживающие организации и их деятельность, за что положено наказание по ст. 19.19 КоАП РФ («Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений»).
В ведомстве прорабатывают законопроект для создания единой федеральной государственной автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств (АСВГК), говорится в ответе.
Документ позволит запустить сеть, которая объединит результаты измерений со всех АПВГК в онлайн-пространстве. Результаты измерений со всех автоматических пунктов планируется использовать для осуществления их постоянной автоматизированной диагностики.