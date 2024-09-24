Стоят у порога: лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, заявили «Известиям» в Минфине. По данным ДОМ.РФ, в распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков. В то время как крупнейшие участники рынка на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. Как подчеркнули в Минфине, лимиты уже перераспределили. Продолжат ли кредитные организации оформлять семейную ипотеку осенью и когда на госпрограмму могут выделить новые средства — в материале «Известий».
Будут ли выдавать семейную ипотеку в октябре
Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина в ответ на запрос о том, планируется ли выделять новые средства на госпрограмму. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога.
Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в том случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов. На эти цели Минфин ежегодно выделяет средства из бюджета.
В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, после изменения ее условий они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября у банков осталась возможность выдать таких ссуд в общей сложности на 427 млрд рублей, следует из самой актуальной статистики ДОМ.РФ («Известия» ее изучили). Это достаточно много: для сравнения, за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 млрд рублей.
Однако это общая цифра по рынку. Она значительно различается в зависимости от игрока — у большинства крупных банков лимиты почти выбраны. По данным ДОМ.РФ, у «Сбера» они израсходованы на 98% — их осталось только для оформления займов на 52 млрд рублей. Это почти вдвое меньше выдач банка за август.
Альфа-банк полностью израсходовал свои лимиты и даже превысил их на 1,3 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Также они на 98,5% использованы у РСХБ и почти полностью закончились у банка «Уралсиб». «Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации, в том числе в указанные.
Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%.
В Минфине заявили «Известиям», что уже перераспределили лимиты между банками для продолжения выдач по семейной ипотеке. Редакция направила запрос в ДОМ.РФ о том, завершен ли этот процесс. Судя по открытым данным на 19 сентября, у крупнейших игроков возможности выдач по-прежнему практически исчерпаны.
Министерство, в свою очередь, разрабатывает более эффективные параметры механизма перераспределения лимитов, добавили в ведомстве.
Более чем третью оставшихся лимитов обладает ВТБ — он мог бы выдать кредитов на 166 млрд рублей. В пресс-службе банка сообщили, что часть этого объема перераспределили в пользу других игроков, чтобы поддержать рынок. Оставшейся суммы достаточно для продолжения выдач с учетом повышения первоначального взноса до 50,1%.
Зачем банки перераспределяют лимиты
До последнего перераспределения значительной частью остатка лимитов по семейной ипотеке обладали небольшие участники рынка, у которых темпы выдач ниже, чем у топ-10 игроков. При этом именно госпрограмма даже после ужесточения условий пользуется высоким спросом у россиян и остается для многих единственным способом купить жилье по доступной ставке, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.
— Вероятно, остатки общего лимита сконцентрируют на крупнейших банках, удовлетворяющих основной объем спроса на льготные кредиты, — отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Объема средств в 427 млрд рублей на весь рынок действительно должно хватить до ноября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Однако даже после перераспределения лимитов выдачи не восстановятся в полном объеме, опасается Андрей Бархота. Кредитные организации по-прежнему будут держать жесткие условия для заемщиков, опасаясь быстрого исчерпания выделенных средств.
Вернуться к привычным темпам оформления ссуд банки смогут только после выделения новых лимитов, считает эксперт. Он ожидает, что уже к концу октября станет известно, насколько увеличат выделяемые государством средства.
При этом не факт, что деньги на семейную ипотеку дадут в достаточном объеме, ведь бюджет на 2024 год уже сверстан и лишних средств в нем явно нет, отметил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. Об этом говорит и тот факт, что IT-ипотеку решили не продлевать в Москве и Санкт-Петербурге.
Дефицит лимитов будет подталкивать застройщиков к поиску новых способов стимулирования продаж, уверен Олег Репченко. Скорее всего, им придется пересмотреть цены своих проектов, которые за последние четыре года выросли практически вдвое. Ближе к концу года мы можем увидеть больше скидок и акций на рынке недвижимости, заключил эксперт.
— Потенциально из-за перебоев с лимитами объем ипотечных выдач может дополнительно снизиться на 15−25%, — отметил Андрей Бархота.
Помимо того, квартальные финансовые результаты банков по прибыли могут опуститься примерно на 8−9%, если выдачи ипотеки не восстановятся за последнюю неделю сентября, отметил Владимир Чернов. По его словам, чтобы вернуться в привычный режим, рынку потребуется некоторое время.