Стоят у порога: лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, заявили «Известиям» в Минфине. По данным ДОМ.РФ, в распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков. В то время как крупнейшие участники рынка на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. Как подчеркнули в Минфине, лимиты уже перераспределили. Продолжат ли кредитные организации оформлять семейную ипотеку осенью и когда на госпрограмму могут выделить новые средства — в материале «Известий».