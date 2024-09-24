Сбербанк в 2024 году приступит к строительству аэропорта в Горно-Алтайске

«Мы сейчас развиваем самый большой потенциально курорт, и мы хотим его сделать лучшим горнолыжным курортом в мире. Мы взяли все параметры, которые есть в лучших горнолыжных регионах мира, и стараемся выдержать все параметры. На сегодняшний день мы уже открыли 40 км трасс, у нас 400 гостиничных номеров. И сейчас мы проектируем и начнем уже в этом году стройку аэропорта. Спасибо правительству, они расширяют взлетно-посадочную полосу и прямую дорогу в Горно-Алтайске», — рассказал Греф.