Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки

«С 21 сентября Альфа-банк точечно повысил ставки по опциональным вкладам и вкладам для состоятельных клиентов. Максимальная ставка по вкладу на 4 месяца для клиентов Alfa Only — 18,5%, на 9 месяцев — 19% и на 12 месяцев — 19,5%. Для всех клиентов банк также повысил ставки по вкладам с пополнением и снятием на сроках 3 и 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там напомнили, что Альфа-банк повышал ставки по вкладам и накопительным счетам с 1 сентября. Максимальная ставка по вкладам сейчас — 21% годовых, указали в пресс-службе.