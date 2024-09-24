Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки

ЦБ РФ 13 сентября вновь повысил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Ранее ряд банков сообщили агентству, что вслед за повышением ключевой планируют увеличить и ставки по вкладам. При этом некоторые банки уже подняли максимальную ставку по вкладам еще до принятия советом директоров ЦБ решения о ключевой ставке.
«Сбербанк в начале сентября улучшил условия по двум линейкам вкладов и по накопительным счетам. Для вклада “Лучший %” максимальная ставка составляет 20% годовых на срок 3 года… Линейка вкладов “СберВклад” также предлагает очень выгодные проценты на более короткий срок — 7−9 месяцев. Максимальная ставка на эти сроки составляет 19% годовых… Ставка по накопительному счету с приветственными процентами может достигать 17% годовых для клиентов с пакетом услуг “СберПремьер”, — сообщили пресс-службе банка.
«С 21 сентября Альфа-банк точечно повысил ставки по опциональным вкладам и вкладам для состоятельных клиентов. Максимальная ставка по вкладу на 4 месяца для клиентов Alfa Only — 18,5%, на 9 месяцев — 19% и на 12 месяцев — 19,5%. Для всех клиентов банк также повысил ставки по вкладам с пополнением и снятием на сроках 3 и 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там напомнили, что Альфа-банк повышал ставки по вкладам и накопительным счетам с 1 сентября. Максимальная ставка по вкладам сейчас — 21% годовых, указали в пресс-службе.
«С 18 сентября банк также повысил доходность по вкладу на сроках размещения 6 и 9 месяцев до 19%, а по накопительному счету — до 17,5%», — сказал руководитель продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никита Казанцев. При этом он напомнил, что банк с 12 сентября повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 19,3%.
Банк «Санкт-Петербург», как сообщила его пресс-служба, с 20 сентября повысил ставки по сезонному вкладу «Осень», максимальная ставка по вкладу составляет 20% годовых при сроке на 5 лет. В этот же день повысил ставки по рублевым вкладам банк «Уралсиб». «Максимальная доходность в линейке сейчас — 22,01% годовых с учетом капитализации процентов», — добавили там.
По словам директора департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталия Костюкевича, максимальную доходность банк предлагает по вкладам при размещении средств на полгода: она составляет по «Абсолютному максимуму Плюс» 19,5% годовых, по «Биржевому максимуму Плюс» — 19,6% годовых. Также была повышена ставка по отзывному вкладу «Турбо» на 1−4 процентных пункта в зависимости от периода действия вклада. После повышения максимальная ставка по депозиту составила 24%, она установлена по четвертому периоду действия вклада.
Россельхозбанк в пятницу сообщал об увеличении процентных ставок по вкладам на 3, 6 и 13 месяцев. Максимальная ставка 19,5% доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» на срок 6 месяцев. Для действующих клиентов банка доступна максимальная доходность 18,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении дистанционно.
Кроме того, ранее во вторник ВТБ сообщил, что второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год — по ним улучшены условия до 21% годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков.