Россия впервые импортировала крупную партию бриллиантов из Китая

Так, в августе 2024 года объемы экспорта Китаем бриллиантов (или непромышленных неоправленных обработанных алмазов) в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. В денежном выражении поставки достигли 12,4 миллиона долларов.
Это стало первой крупной покупкой китайских бриллиантов Россией за все время. До этого в последний раз Москва покупала эти камни у Пекина одиннадцать лет назад, в 2013 году, но в небольшом объеме — лишь на 199 тысяч долларов.
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя агентству статистику, отметила, что сейчас порядка 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%. «Но эта доля постепенно растет, что можно заметить в возросшем объеме закупок бриллиантов у Китая, то есть уже переработанных драгоценных камней», — сказала она.
«Таким образом получается, что и здесь европейский рынок сам лишил себя дополнительной выручки от использования российских алмазов, а Россия начала использовать другие рынки Азии с целью осуществления торговли данной категорией товара», — добавила Новикова.
При этом по итогам августа Россия стала вторым покупателем китайский бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в 41,7 миллиона долларов, а третье — Бельгия с 8,2 миллионами. Также у Поднебесной покупали алмазы Израиль (1,5 миллиона долларов), ОАЭ (1,03 миллиона), США (454 тысячи), Франция (360 тысяч) и Индия (201 тысяча). При этом по итогам восьми месяцев этого года Россия оказалась на пятом месте по покупкам бриллиантов у КНР.