Мусорный бакс: банки отказываются принимать неидеальные доллары

Банки практически полностью прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится, как они сами выражаются, в идеальном состоянии. На купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды — кредитная организация откажется ее приобрести, даже если ранее продала ее клиенту. Как поясняют в отделениях банков, причина в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за рубежом. Почему во всем мире развивается тренд на осторожное отношение к «пожившей» долларовой наличности и чем это грозит россиянам, которые хранят валюту дома — в материале «Известий».
Что изменилось в покупке банками наличных долларов
Екатерина перед поездкой в Турцию решила приобрести несколько сотен долларов. Однако в ближайшем к дому отделении «Сбера» ей сказали, что в наличии есть только $50 в нормальных купюрах. Все остальные банкноты имеют какой-то недостаток, и их могут не принять за рубежом, особенно это касается Турции и Египта. На вопрос, что делать, ей порекомендовали или ловить момент, когда кто-нибудь принесет сдавать хорошие банкноты, или отправиться в другую организацию.
Поблизости в ТЦ «Реутов парк» оказалось отделение банка «Авангард», где по телефону пообещали обменять на рубли наисвежайшие хрустящие доллары. Правда, несколько насторожили отзывы клиентов, которые не преминула почитать Екатерина. Некоторые из них возмущались, что приобрели в этом отделении доллары, а потом пытались их сдать сюда же, но их не приняли.
Вот два наиболее типичных отзыва: «Кассир не принимает доллары, которые сама же мне и продала несколько недель ранее. Сама признает, что доллары “правильные”, но что-то там якобы затерлось». «Покупал у них валюту, а через месяца три пришел сдать…. Не приняли, несмотря на то, что покупалось у них. Больше не пойду и не рекомендую».
В «Авангарде» Екатерине действительно продали чистые и хрустящие доллары, правда, по курсу на два рубля дороже, чем в первом банке. Девушка всё же поинтересовалась природой негативных отзывов. Как пояснила кассир, люди сейчас не хотят покупать купюры с малейшим изъяном, даже просто мятые, опасаясь, что их не примут за рубежом. При этом есть клиенты, которые приобретают в отделении чистые и в хорошем состоянии, потом отправляются на курорт, а там носят в заднем кармане мокрых джинсов, хватают «жирными руками», на деньги попадает соленая вода
Оказалось, что это не просто частный случай, а тенденция. Корреспонденты МИЦ «Известия» обошли отделения нескольких крупнейших банков, и везде им заявили, что принимают только идеальные долларовые купюры.
Из-за чего банки могут не принять наличную валюту
Там привели те же аргументы, что в «Авангарде». После массовых отказов принимать старые банкноты или банкноты с небольшими дефектами в Турции и Египте граждане начали подходить к покупке валюты для поездок очень тщательно. Поэтому если люди не хотят приобретать подпорченные купюры, то и девать их некуда.
— Раньше наши крупные кредитные организации имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками. Поэтому могли принимать с комиссией испорченные купюры, вывозить их и обменивать, — пояснил эксперт по наличному обращению Алексей Войлуков. — Естественно, из-за санкций все эти договоры приостановились.
Кстати, как сообщили Екатерине в «Сбере», отвечая на вопрос, а что они делают с неидеальными купюрами, их продают людям, которые едут в Америку. Видимо, по более щадящему курсу, впрочем, этого она не уточнила.
В пресс-службе ВТБ «Известиям» подтвердили, что российские банки действительно изменили правила приема поврежденных долларов и евро.
— Ранее их прием шел для отправки за границу для обмена. Сейчас из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, а на внутреннем такие купюры также не востребованы. Поэтому банки принимают для обмена только качественные банкноты, а поврежденные будут со временем выводиться из оборота, — сообщили в кредитной организации.
«Известия» направили запросы в другие крупнейшие банки, они не дали оперативный комментарий.
Почему во всем мире отказываются принимать доллары с изъяном
По словам Алексея Войлукова, не только у нас, но и во всем мире к долларам теперь такое отношение — старые и ветхие банкноты не примут в магазине, отправят для обмена в банк.
— Отсюда и пошел тренд, что клиенты предпочитают покупать наличные деньги в идеальном состоянии, чтобы не столкнуться с проблемами во время зарубежной поездки, — подчеркнул эксперт.
О том, почему в мировых масштабах распространяется тенденция на отказ принимать неидеальные долларовые купюры, можно только догадываться, сказал он.
— Есть две версии. Первая — это может быть кампания США по избавлению от ветхих купюр. За чистоту, так сказать, банкнот борются во многих странах, в том числе у нас. Наш ЦБ запрещает банкам выдавать ветхие купюры и даже штрафует банки за это, — отметил Алексей Войлуков. — Вторая — теория, как это принято говорить, заговора. Мол, Штаты пытаются таким образом снизить свой громадный внешний долг.
Доллары США обращаются в наличном виде во всем мире. И если местные монетарные власти говорят, что ветхие, помеченные и прочие банкноты недопустимы для принятия в обращение, то их необходимо сдать в банки. Для некоторых стран, например, России, Ирана, сделать это невозможно. Таким образом, долг уменьшается, пересказал одну из версий эксперт.
— Конечно, это теория заговора. Скорей всего, это просто борьба за чистоту банкнот. Кстати, по этой причине во многих точках перестали брать хоть и новые, очень хрустящие, но просто обычные белые купюры, не цветные, не новые выпуски, модификации. Хотя всегда говорилось, что все доллары одинаковы как платежное средство, без разницы, какого они года выпуска, — подчеркнул Алексей Войлуков.
Что делать владельцам запасов долларовой наличности
Понятно, что для туристов, которые обменивают небольшие объемы, даже отказ в приеме — проблема, но не очень существенная. Другое дело, что у россиян есть значительные — порядка $95 млрд — сбережения в наличной валюте. И для некоторых из них новый тренд может стать критическим. Так, не все догадываются, но при неправильном хранении (в целлофане, в местах с плохой вентиляцией и высокой влажностью) наличные доллары заражаются грибком и покрываются плесенью. Ее не видно глазу, однако при проверке в обменниках подпорченные места светятся в ультрафиолете, поэтому банк их не примет.
И заставить его никто не может. Согласно инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И, уполномоченные банки и филиалы банков самостоятельно разрабатывают правила приема поврежденных купюр иностранной валюты, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. А признаки платежеспособности регулятор устанавливает только для рублей, уточнили там.
— Это тоже дедолларизация. Банки в своем праве — они могут назначать свои правила приема иностранной валюты и отказывать без видимых причин. Иногда, например, невозможно сдать банку купленный у него же золотой слиток или инвестиционную монету, даже если их не доставали из упаковки, — отметил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
Держать недружественные валюты на счетах в банке сейчас невыгодно, поскольку организации ввели фактически запретительные условия (комиссии за внесение на счет, минимальная доходность
Идеальным местом, по мнению Михаила Хачатуряна, является сейф, который позволяет сохранить доллары в «товарном» виде, чтобы их приняли к обмену в банке. Впрочем, считает эксперт, с учетом всех обстоятельств функцию накопления доллары для россиян постепенно утрачивают, но сохраняют функцию расчетов.
Управляющий партнер экспертной группы «Veta» Илья Жарский полагает, что для этих целей физлицам лучше обратить внимание на безналичные расчеты. Например, освоить возможность открытия счетов и банковских карт за рубежом. Скорей всего, проще это сделать в странах ближайшего зарубежья, добавил Алексей Войлуков. Ведь даже, например, для зачисления некондиционной валюты на счет нужно этот счет по крайней мере иметь. Правда, допустил он, за эту операцию придется заплатить комиссию.