Мусорный бакс: банки отказываются принимать неидеальные доллары

Банки практически полностью прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится, как они сами выражаются, в идеальном состоянии. На купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды — кредитная организация откажется ее приобрести, даже если ранее продала ее клиенту. Как поясняют в отделениях банков, причина в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за рубежом. Почему во всем мире развивается тренд на осторожное отношение к «пожившей» долларовой наличности и чем это грозит россиянам, которые хранят валюту дома — в материале «Известий».