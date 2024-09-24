Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками

Колосков отметил, что с помощью технологий можно отслеживать состояние разговоров, например, что сотрудник в какие-то минуты испытывает повышенный стресс и ему не стоит находиться на линии. Или аргументы, которые он использует, вызывают у клиента негативную реакцию, и лучше от них отказаться.