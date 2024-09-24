Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», цены на золото: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в понедельник, 23 сентября продолжил рост, закрепившись выше уровня 2800 пунктов — по итогам торгов бенчмарк вырос на 1,35%, закрывшись на отметке 2819,87 пунктов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с середины августа. Долларовый индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,98% до 956,01 пунктов.
С технической точки зрения ближайшая цель по индексу Мосбиржи находится в районе 3000 пунктов, считают аналитики «БКС Мир инвестиций». Однако аналитики не исключают возможность небольшой коррекции в краткосрочной перспективе.
На текущей неделе эксперты сохраняют нейтральный взгляд на рынок на фоне геополитических рисков.
«Индекс Мосбиржи с недавних минимумов вырос уже на 12%. При этом, судя по агрессивному характеру роста и индексу RSI, небольшой потенциал восстановления еще сохраняется. Ближайшей целью для рынка выступает отметка 2900 пунктов, а поддержкой — 2730 пунктов», — прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
Российский рынок демонстрирует уверенный рост, несмотря на нестабильные внешние факторы, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По мнению эксперта, индекс Мосбиржи сможет достичь отметки 2900 пунктов уже на текущей неделе.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» в понедельник вышли в тройку лидеров индекса Мосбиржи. По итогам дня котировки компании выросли на 6,5%, до ₽130,35 за бумагу.
Бумаги газового гиганта подскочили в начале вечерней сессии на сообщении Bloomberg о возможном снижении налогов для компании. Согласно источникам издания, дополнительный НДПИ размером в ₽50 млрд в месяц, который выплачивает «Газпром», могут отменить на год раньше — уже в 2025 году.
С 1 января 2023 года налог на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» был дополнительно повышен на ₽50 млрд ежемесячно или на ₽600 млрд в год. Предполагалось, что повышение НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Изначально логика налога состояла в том, что «Газпром» получал сверхприбыль из-за аномально высоких цен на газ в Европе. Однако с тех пор цены на газ практически нормализовались, что вместе со снижением объемов экспорта привело к тому, что говорить о сверхприбыли у «Газпрома» не приходятся, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
«Пока это лишь неподтвержденные слухи. Если налог действительно отменят (или хотя бы сократят), то это положительно скажется на свободном денежном потоке и остановит рост долга. Также вырастут шансы на дивиденды за 2024 год», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По расчетам брокера, за первое полугодие дивидендная база уже составила ₽16,5.
По мнению Карпунина, в краткосрочной перспективе импульс роста акций «Газпрома» может продолжиться.
«Мы сохраняем позитивный взгляд на акции “Газпрома”. Наша целевая цена по ним находится на пересмотре, так как с учетом сильного отчета за полугодие и позитивного новостного фона наша предыдущая целевая цена в ₽151,6 за акцию выглядит заниженной», — сообщил Сергей Кауфман из «Финама».
Цены на золото
Цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы. По итогам торгов понедельника, котировки драгметалла выросли на 0,24%, до $2652,5 за унцию. Утром во вторник котировки достигли отметки $2662,8 (на 07:59 мск).
«На фоне монетарного разворота ФРС и слабости глобального индекса доллара DXY в драгметалле иного и не ожидалось», — прокомментировал рост на рынке золота эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, хотя коррекции в золоте на фоне перегретости не исключаются, «риски для тренда золота вверх пока даже не обсуждаются».
Стоимость драгоценного металла переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п. Это произошло впервые более чем за четыре года. Регулятор удерживал ставку на уровне 5,25−5,5% годовых с июля 2023 года. Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет.
«Резкое снижение процентных ставок в США способствовало росту мировых фондовых рынков, но оказалось ожидаемым негативом для главного “конкурента” золота — доллара США. Во многих странах люди стали уходить от сбережений в долларах, продавая американскую валюту и перекладываясь в золото как самый надежный и проверенный веками инструмент для защиты от инфляции», — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По ее словам, спрос на золото также вырос из-за обострившейся геополитической обстановки. Это привело к тому, что все больше людей стали предпочитать золото банковским депозитам. Повышенный спрос на драгметалл в Китае, как со стороны Народного Банка Китая, так и со стороны ювелирной промышленности также дополнительно подталкивает вверх цену золота.
Мильчакова ожидает, что цены на золото продолжат расти вплоть до конца года и могут превысить $2700 за унцию. «Сентябрьское снижение процентных ставок в США, судя по комментариям представителей ФРС, может оказаться далеко не последним», — пояснила эксперт.
Акции компаний с высоким долгом
По итогам понедельника резко выросли акции компаний с высоким долгом. Котировки «Мечела» (как обыкновенных акций, так и «префов») выросли на 7,6%, ТМК — на 10%, «М. Видео» — на 7,08%, «Сегежи» — на 4,25%, АФК «Системы» — на 2,62%.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин предположил, что повышенный спрос на бумаги таких компаний спровоцировало закрытие огромного количества коротких позиций, открытых на фоне продолжительного нисходящего тренда.
«На наш взгляд, подъем котировок не должен создавать иллюзию, что фундаментальная ситуация нормализуется. Долговая нагрузка компаний не исчезла — наоборот, в ближайшие кварталы потребуется больше средств на обслуживание долга, а намека на скорое снижение процентных ставок нет», — предупредил Карпунин.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить: Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽91,45; Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽92,05, продать — по ₽91,4. Самые дешевые евро: Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽102,35, продать — по ₽100,35; Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽102,4, продать — по ₽101. Самые дешевые юани: Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13; Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,5. Корпоративные события НКХП: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Henderson: планируется публикация операционных результатов за август. Другие важные события Мосбиржа начнет ежедневно публиковать основной индекс акций в китайских юанях. Мосбиржа запускает торги фьючерсными контрактами на какао Германия: индекс экономических ожиданий IFO в сентябре — 11:00 мск. Германия: Индекс делового климата IFO в сентябре — 11:00 мск. США: президент США Джо Байдена выступит на Генассамблее ООН. США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 за июль — 16:00 мск. США: индекс потребительского доверия от Conference Board в сентябре — 17:00 мск. США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) за неделю — 23:30 мск. Как завершилась предыдущая торговая сессия Индекс Мосбиржи: 2819,87 (+1,35%) Индекс РТС: 956,01 (+0,98%) S&P 500: 5718,57 (+0,28%) Dow Jones Industrial Average: 42 124,65 (+0,15%) NASDAQ Composite: 17 974,27 (+0,14%).