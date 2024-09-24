Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», цены на золото: дайджест инвестора

Стоимость драгоценного металла переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п. Это произошло впервые более чем за четыре года. Регулятор удерживал ставку на уровне 5,25−5,5% годовых с июля 2023 года. Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет.