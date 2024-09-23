Запад сократил финансовую помощь Украине в два раза

Утверждается, что в первой половине 2024 года Запад профинансировал лишь 27 процентов всех расходов украинского бюджета, при этом в первом полугодии прошлого года этот показатель составил 50 процентов. Финансирование расходов бюджета страны в денежном выражении за год упало с 19,1 до 10,6 миллиарда долларов.