«Яндекс» закрыл первый в своей истории дивидендный гэп за два дня

Акции российского «Яндекса» (YDEX) на торгах Мосбиржи в понедельник, 23 сентября, выросли на 0,96%, подорожав до ₽4139,5 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:39 мск. 19 сентября, накануне дивидендного гэпа, бумаги «Яндекса» закрылись на уровне ₽4137,5.
К 10:47 рост бумаг «Яндекса» немного замедлился — акции торговались на уровне ₽4123,5 за бумагу (+0,57% к закрытию предыдущего дня).
В четверг, 19 сентября, был последний день для получения дивидендов «Яндекса» (с учетом режима торгов Т+1).
В августе совет директоров российского «Яндекса» рекомендовал выплатить первые в своей истории дивиденды в размере ₽80 на акцию. До этого «Яндекс» не выплачивал дивиденды владельцам бумаг компании. Акционеры «Яндекса» на общем собрании одобрили рекомендацию совета директоров по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
«Размер невелик, но важен сам факт — это первые в истории “Яндекса” дивиденды. Если компания будет платить их регулярно, это станет дополнительным драйвером роста», — считают аналитики «Альфа-Инвестиций».
«Яндекс» планирует платить дивиденды на полугодовой основе. Согласно дивидендной политике компании, утвержденной в начале марта 2024 года, дивиденды базируются на чистой прибыли. Какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.
Во втором квартале 2024 года выручка «Яндекса» по МСФО увеличилась на 37% по сравнению с тем же кварталом годом ранее и составила ₽249,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль группы выросла на 45%, до ₽22,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 56% и составило ₽47,6 млрд, рентабельность показателя — 19,1%.
«Яндекс» прогнозирует рост выручки в 2024 году в пределах 38−40% год к году, а скорректированный показатель EBITDA, как ожидается, составит ₽170−175 млрд.
Акции «Яндекса» 20 сентября вновь оказались в составе индекса Мосбиржи. Это является еще одним фактором поддержки котировок компании со стороны индексных провайдеров, считают аналитики «БКС Мир инвестиций».
«В начале сентября бумаги покинули летний боковик и теперь идут в аптренде. Акции волатильные, поддержка выше ₽4000, скопление динамических и статичных сопротивлений к началу октября будет в области ₽4300», — пишут эксперты.
20 сентября стало известно о том, что «Яндекс» может приобрести планировавший IPO сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!». Сейчас компании ведут переговоры. Детали на данный момент не разглашаются.