«Яндекс» закрыл первый в своей истории дивидендный гэп за два дня

Во втором квартале 2024 года выручка «Яндекса» по МСФО увеличилась на 37% по сравнению с тем же кварталом годом ранее и составила ₽249,3 млрд. Скорректированная чистая прибыль группы выросла на 45%, до ₽22,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 56% и составило ₽47,6 млрд, рентабельность показателя — 19,1%.