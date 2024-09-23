Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%

В последний раз условия IT-ипотеки изменили в июле. Программу продлили до 2030 года, однако предельную ставку по ней подняли до 6%. Также недвижимость по этой льготе больше нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге. Аккредитованная IT-компания тоже должна находиться в регионе.