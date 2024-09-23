В России спрогнозировали резкое падение урожая кукурузы

Сбор этой агрокультуры в стране по итогам года может упасть до минимума за последние шесть лет, ожидают эксперты. В качестве основной причины подобной динамики аналитики называют продолжительный период засушливой погоды в южных и центральных регионах России.
Собеседник газеты в крупном агрохолдинге отмечает, что нынешние показатели сбора кукурузы в стране более чем вдвое отстают от плановых — 24 центнера с гектара вместо 52-х. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева подтвердили негативную тенденцию на фоне длительного отсутствия осадков в ряде регионов весной и летом 2024 года. Эксперты сходятся во мнении, что исправить динамику в ближайшей перспективе вряд ли получится.
Ранее с негативным прогнозом по сбору урожая кукурузы в России выступил и глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Согласно его ожиданиям, по итогам 2024 года показатель составит 12 миллионов тонн. Для сравнения, предыдущая оценка организации подразумевала урожай этой агрокультуры в РФ на отметке в 13,1 миллиона тонн. Таким образом, на фоне неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах ИКАР понизил прогноз на 1,1 миллиона.