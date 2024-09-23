В России спрогнозировали резкое падение урожая кукурузы

Собеседник газеты в крупном агрохолдинге отмечает, что нынешние показатели сбора кукурузы в стране более чем вдвое отстают от плановых — 24 центнера с гектара вместо 52-х. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева подтвердили негативную тенденцию на фоне длительного отсутствия осадков в ряде регионов весной и летом 2024 года. Эксперты сходятся во мнении, что исправить динамику в ближайшей перспективе вряд ли получится.