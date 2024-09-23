В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ

«Сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию. Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг Wildberries и не изменилась ли позиция по сделке по слиянию компании с Russ.