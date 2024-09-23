В Кремле прокомментировали слияние компаний Wildberries и Russ

«Сам процесс слияния компаний, опять же, это не входит в нашу компетенцию. Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг Wildberries и не изменилась ли позиция по сделке по слиянию компании с Russ.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Беседа по делу в суде состоялась 12 сентября в закрытом режиме, супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. А в начале июля была учреждена совместная компания — ООО «РВБ». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве», опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.