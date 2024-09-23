УК назвали условия ЦБ для выхода на иностранные рынки заградительными

Что касается второго условия ЦБ по проработке схемы выхода за рубеж с инфраструктурной точки зрения, то его УК также назвали трудновыполнимым. Источники пояснили, что у ассоциаций нет достаточно средств и экспертности, чтобы проработать такую схему, а отдельные управляющие компании не возьмут на себя такие расходы.