УК назвали условия ЦБ для выхода на иностранные рынки заградительными

Банк России попросил управляющие компании полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов, если те будут допущены к иностранным рынкам, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в трех крупных УК. Требование касается в том числе работы в нейтральных юрисдикциях. Собеседники газеты назвали такое условие для работы за рубежом заградительным.
Российское законодательство не позволяет УК открывать счета управляющих в иностранных организациях. ЦБ говорил о готовности смягчить требования, если УК разделят риски с инвесторами и представят схемы работы на зарубежных рынках. Представитель Центробанка в разговоре с изданием сообщил, что регулятор беспокоится о сохранности средств инвесторов, учитывая ситуацию последних лет с заблокированными активами за рубежом.
Собеседник «Ведомостей» отметил, что предложение ЦБ ставит под вопрос экономическую целесообразность выхода на зарубежные рынки. Он пояснил, что УК зарабатывает в лучшем случае 1−2% от активов клиента в год и не готовы отвечать за него капиталом.
Что касается второго условия ЦБ по проработке схемы выхода за рубеж с инфраструктурной точки зрения, то его УК также назвали трудновыполнимым. Источники пояснили, что у ассоциаций нет достаточно средств и экспертности, чтобы проработать такую схему, а отдельные управляющие компании не возьмут на себя такие расходы.
Еще в прошлом году Банк России объяснял, что управление активами на территории иностранного государства несет в себе существенные правовые и кастодиальные риски управляющих компаний из-за того, что подавляющее большинство юрисдикций либо не признают за российским управляющим соответствующего статуса, либо не предоставляют его счетам правового режима, аналогичного тому, который им предоставляется законом РФ.
В июне этого года директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова говорила, что ЦБ готов снизить регуляторные требования к российским управляющим компаниям, желающим работать на дружественных иностранных рынках, если они представят четкие схемы работы на них и разделят риски с инвесторами.
«Делить их можно по разному — например, брать на себя некие убытки, так как сейчас все убытки лежат на инвесторе. Также, например, можно диверсифицировать портфель определенным образом, нивелируя риски, которые связаны с иностранными ценными бумагами, активами, которые находятся в Российской Федерации. Различные возможны варианты», — говорила Шишлянникова.
В феврале 2023 года УК «Ингосстрах-Инвестиции» стала первой управляющей компанией, получившей статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокр. QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC). В 2024 году такой статус от регулятора получила УК «Первая».