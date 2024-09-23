Российские банки в августе выдали около 33 тыс. льготных ипотечных кредитов

При этом в годовом отношении выдачи сократилось на 68%, объем — на 65%. В последний летний месяц 2023-го было выдано 103,98 тыс. льготных ипотечных кредитов на 525,79 млрд рублей. Их доля составила 48% от общего количества и 58% от общего объема всех ипотечных кредитов.
Средний размер льготного ипотечного кредита составил 5,63 млн рублей, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023-го (5,06 млн рублей).
По информации ОКБ, доля первичного жилья в общем количестве льготных ипотечных кредитов в августе составила 72%, в общем объеме — 73%. На долю вторичного жилья пришлось 28% в общем количестве и 27% в общем объеме ипотечных кредитов, оформленных с применением госпрограмм.
Всего по итогам восьми месяцев клиентами российских банков было оформлено 482,84 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,55 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой сократилось на 3%, а объем вырос на 4%.
Кроме того, в ОКБ отметили, что в топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в августе вошли: Москва — 2,33 тыс. кредитов на 20,15 млрд рублей, Московская обл. — 1,72 тыс. кредитов на 13,43 млрд рублей, Санкт-Петербург —1,63 тыс. кредитов на 11,38 млрд рублей, Краснодарский край — 1,23 тыс. кредитов на 6,54 млрд рублей и Башкортостан — 1,24 тыс. кредитов на 6,14 млрд рублей.
Ранее, 16 сентября, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко рассказал «Известиям», что на рынке новостроек возможности покупки квартиры в кредит снизились после отключения массовой льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки. Покупать дорогие квартиры под 20% годовых мало кто решится, поэтому спрос снижается, объяснил он.