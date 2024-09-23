Российские банки в августе выдали около 33 тыс. льготных ипотечных кредитов

При этом в годовом отношении выдачи сократилось на 68%, объем — на 65%. В последний летний месяц 2023-го было выдано 103,98 тыс. льготных ипотечных кредитов на 525,79 млрд рублей. Их доля составила 48% от общего количества и 58% от общего объема всех ипотечных кредитов.