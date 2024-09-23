Россиянам рассказали, почему не стоит гасить кредит досрочно

Для сравнения, по статистике Банка России, в июне — августе 2023 года средневзвешенные ставки по потребительским кредитам физлицам на срок от года до трех лет находились в диапазоне 15,21−15,55% годовых. Для кредитов свыше трех лет они были еще ниже — 11,87−12,3% годовых. При этом в отдельных видах кредитования разница может быть даже существеннее, обращает внимание Андрей Пономарев. Например, в случае с ипотекой, которая еще в первой половине 2024 года выдавалась по льготным программам под 2−6% годовых. Между тем сейчас средняя ставка по вкладам в топ-10 крупнейших, то есть априори самых надежных банках страны выросла до 17,63% годовых. Учитывая решительность ЦБ, к 2025 году доходность вкладов еще увеличится, спрогнозировал Пономарев.