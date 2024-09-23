Россия заметно снизила вывоз зерна

За отчетный период в России отгрузили на экспорт в общей сложности 4,09 миллиона тонн зерна. Объемы вывоза пшеницы за это время сократились на 10,8 процента год к году, до 3,753 миллиона тонн, пояснила глава аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Заметно сузилась и география покупателей. Если год назад российскую пшеницу приобретали в 46 странах, то теперь — только в 30-ти.