Прокси-индикаторы и «городской ВВП». Что войдет в стратегию Росстата

К 2030 году Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена создать систему экспериментальных расчетов, интегрировать большие данные в статистический учет и ввести «индивидуальный подход» к сбору данных от крупного бизнеса. Об этом говорится в проекте стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, который обсуждался на тематической стратсессии в правительстве 17 сентября (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника заседания). Действующая стратегия ведомства рассчитана на период до 2024 года.



Новый стратегический документ направлен на развитие статистики, обеспечивающей принятие управленческих решений органами власти в России, указано в проекте. «Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и, конечно, незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления», — сказал глава правительства Михаил Мишустин на прошедшей стратсессии. Он уточнил, что мнения участников стратсессии будут учтены, перед тем как будут приняты окончательные решения по стратегии развития статистики. РБК направил запросы в Минэкономразвития и аппарат правительства.



Вызовы для статистики В последние годы серьезными вызовами для системы государственной статистики в России стали пандемия COVID-19 и санкционное давление со стороны недружественных стран в условиях проведения специальной военной операции, констатируется в докладе. На фоне этого возникла необходимость частично ограничить публичный доступ к официальной статистической информации (Росстат по решению правительства приостановил раскрытие информации о добыче нефти и газа, производстве нефтепродуктов, автомобильного бензина), а также ухудшились возможности взаимодействия органов публичной власти с международными организациями.



Вместе с тем значительно возросла скорость принятия управленческих решений и увеличился спрос на статистику, констатируется в проекте стратегии. В 2023 году сайт Росстата посетили 6,5 млн пользователей, а за первое полугодие 2024 года — уже 4 млн. Это показывает «возрастающий уровень заинтересованности» пользователей в данных, указано в документе.



На период до 2030 года перед госстатистикой в России стоят «масштабные вызовы», следует из проекта стратегии. Основные из них таковы.



Дефицит кадров На среднесрочном горизонте в системе официальной статистики возможен кадровый голод. «Средний возраст государственных служащих в Росстате — около 50 лет. Наблюдается тенденция старения коллектива и отток молодежи, как в центральном аппарате Росстата, так и в территориальных органах», — указано в проекте стратегии. Кроме того, в статслужбе фиксируется «повышенная текучесть кадров»: в центральном аппарате до 15%, в территориальных органах — около 9%. Она связана, как поясняется, чаще всего с неудовлетворенностью заработной платой и отсутствием эффективных социальных мер поддержки сотрудников.



В пресс-службе Росстата РБК сообщили, что конкуренция статслужбы с негосударственными организациями за специалистов усиливается, текущая доля молодых специалистов в Росстате составляет около 20%, но к 2030 году доля молодежи (в возрасте до 35 лет) в общей численности сотрудников Росстата должна достигать не менее одной трети.



Сложности в потреблении статистики Официальная статистическая информация часто отстает от сроков публикации различных данных органами публичной власти и негосударственными структурами, указано в докладе. Кроме того, в последнее время происходит «неконтролируемое расширение» сбора, обработки и публикации «неофициальных» статистических данных. В результате снижаются достоверность и сопоставимость статистики, а в сочетании с недостаточным уровнем подготовки пользователей статистической информации — и обоснованность выводов, сделанных на ее основе, говорится в стратегии.



Рост нагрузки на объекты наблюдения За счет постоянного расширения числа собираемых органами публичной власти показателей и их дублирования растет нагрузка на объекты статистического наблюдения, констатируется в стратегии. При этом сохраняется практика «традиционных форм взаимодействия» между статистическими органами и респондентами (то есть без цифровых каналов и технологий), что усложняет и замедляет работу.



Новый функционал Росстат может получить функционал единого центра методологического обеспечения и контроля качества всей системы государственной статистики в России, следует из проекта стратегии.



В частности, нужно предоставить ему полномочия по обязательному согласованию форм статистической отчетности, а также систем сбора и обработки данных, используемых для формирования официальной статистики, говорится в документе. Речь идет о формах и системах, применяемых всеми субъектами статистического учета, а также другими госорганами. Кроме того, на базе Росстата будет создан «передовой научный центр» по разработке методологии статистических исследований. Он должен будет представить единый методологический стандарт, обязательный к применению всеми госорганами, которые работают со статистическими данными.



Также предлагается организовать межведомственный совет по вопросам статистического учета, в его состав войдут представители органов власти и экспертного сообщества. В Росстате РБК подтвердили информацию о планах создания межведомственного совета для обеспечения координации статистической деятельности.



Все это необходимо, так как сегодня наблюдается «ускоренный рост объема ведомственных данных, в том числе повторяющих и/или замещающих официальную статистическую информацию», часть из которых не имеет «четкой методологии обработки и верификации» и не может быть сопоставлена между собой, указано в проекте стратегии. Контроль со стороны Росстата должен обеспечить соответствие всех официальных статистических данных стандарту качества.



Кроме того, предполагается, что ведомство проведет аудит и оптимизацию Федерального плана статистических работ (ФПСР) «на основе реальных потребностей пользователей государственной статистики». По его итогам «невостребованные работы» будут исключены из плана и появятся некие новые показатели.



Росстат регулярно получает запросы от госорганов, бизнеса, научного и экспертного сообщества, общественности на расчет статистических показателей, которые не входят в ФПСР, сообщили РБК в Росстате. «Срок отработки подобных запросов занимает от полугода — подготовка методологии, внесение показателя в ФПСР, сбор данных, их обработка и публикация. При этом может возникать дополнительная нагрузка на респондентов, поэтому важно выбрать те варианты сбора и обработки новой статистической информации, которые бы эту нагрузку минимизировали», — подчеркнули в статслужбе.



Пространство для повышения эффективности статистики в России за счет глубинного аудита плана работ есть: до 15−20% всех статистических данных может быть подвергнуто оптимизации, считает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. «Причины могут быть разные. Некоторые показатели уже практически никому не нужны — например, у нас до сих собираются данные по числу стационарных телефонных аппаратов. Некоторые могут не отражать реальность: например, показатель запасов в оптовой торговле формально существует, но де-факто ни о чем не говорит и на практике его не используют», — отмечает эксперт. По его словам, примеры такой оптимизации есть: раньше Росстат давал данные пассажирооборота по такси, они были некорректные, и в конце концов от их публикации отказались.



Снижение нагрузки на бизнес Стратегия предполагает формирование системы, которая будет обеспечивать однократное предоставление данных объектами наблюдения и многократное их использование в разных государственных информационных системах (с согласия респондентов). Среди целей стратегии значится полное исключение дублирования данных (Росстату предстоит разработать механизм, запрещающий его), а также снижение отчетной нагрузки на бизнес в два раза.



Для того чтобы сократить нагрузку на предпринимателей, будут предприняты следующие шаги:



реализация индивидуального подхода к сбору статистической информации у крупнейших компаний — будет разработана методология «таргетирования» отчетности крупного бизнеса; создание «удобных личных кабинетов» на цифровой аналитической платформе Росстата (ГИС ЦАП; постепенно внедряется с 2023 года, к 2030 году на ней будет размещаться 100% статистических показателей) с автоматическим заполнением информации из государственных информационных систем; прекращение форм статистической отчетности для малого бизнеса — вместо этого первичные данные у них будут собираться по конкретным показателям; создание «института согласий» респондентов на обмен первичными данными между госорганами. Кроме того, Росстат планирует установить критерии отнесения к большим данным и начать их использовать в официальном учете вместо части «традиционных источников», а также интегрировать в статистику административные данные.



В Росстате напомнили, что в июле 2024 года был подписан закон о снижении отчетной нагрузки на малые предприятия в части сбора статданных. «Более активное вовлечение больших и административных данных; устранение дублирования в сборе статистической и административной отчетности; завершение перехода от сбора первичных статистических данных по формам по субъектам малого предпринимательства к сбору по показателям; внедрение платформы ГИС ЦАП с автоматическим заполнением информации из государственных информационных систем с возможностью предоставления обратной связи; создание методологии для индивидуального подхода к сбору статистической информации у крупнейших компаний, объектов статистического наблюдения, позволит снизить нагрузку на бизнес к 2030 году в два раза», — подтвердили в Росстате.



Эксперименты и территориальное дробление Совершенствование сбора данных, использование новых технологий и расширение источников информации позволят создать «систему экспериментальных расчетов», направленную на разработку новых статистических показателей, следует из проекта стратегии. Эксперименты планируется проводить по следующим направлениям:



формирование пробных расчетов статистических показателей на основе первичных и/или альтернативных данных (например, данных сотовых операторов и геопозиционирования в статистике туризма, сторонних платежных систем в статистике розничной торговли и т. д. ); формирование системы экспресс-оценок, в том числе на региональном и муниципальном уровнях, по отдельным отраслевым показателям на базе данных крупнейших респондентов; внедрение оперативных «прокси-показателей» во всех отраслях (в качестве пилотного направления — индекс выпуска в базовых отраслях). Под прокси-показателями понимаются индикаторы, косвенно и приблизительно отражающие объект (например, розничный товарооборот является прокси-показателем потребления); ускорение формирования макроэкономических показателей, расширение их детализации по городам, городским агломерациям, населенным пунктам — в частности, с 2027 года планируется осуществлять расчет валового городского продукта по всем городам с населением более 100 тыс. человек. В результате для более половины статистических направлений должны быть созданы системы «оперативной экспериментальной статистики», указано в стратегии.



И «ускорение» статистики, и ее «территориальное дробление», когда отдельные показатели начинают считать на уровне населенных пунктов, несут в себе риски снижения точности, предупреждает Сальников. «Да, формально можно отчитаться о том, что мы теперь 800 показателей формируем по населенным пунктам. Однако обеспечить их высокое качество, скорее всего, будет невозможно. Те же риски и при ускорении публикации данных», — полагает эксперт.



На статистические данные по городам и населенным пунктам есть запрос у органов власти, отмечает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. «Сложностей здесь будет не меньше, чем при расчете валового регионального продукта. В частности, потому, что деятельность многих компаний не ограничена рамками одного города», — указывает он. В Росстате РБК сообщили, что уже реализуют пилотный проект по расчету валового городского продукта (ВГП) для отдельных городов Дальнего Востока, к 2030 году ВГП должен быть рассчитан по всем крупным городам России с населением более 100 тыс. человек.



Повышение оперативности статистики и формирование экспресс-оценок Бессонов поддержал. «Во-первых, это способно повысить оперативность мониторинга социально-экономических процессов. Так, сейчас имеется оценка индекса потребительских цен на недельной основе, которая позволяет повысить оперативность анализа инфляции. Во-вторых, развитие аналитики полезно с точки зрения организации обратной связи: производители статистических данных будут лучше понимать потребителей», — резюмирует он.